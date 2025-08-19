高雄車站男持刀亂晃！目擊者驚嚇報警...嘆沒人注意都在滑手機

▲高雄車站男子持美工刀亂晃！「狂亮刀片」嚇壞路人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台鐵高雄車站18日傳出「亮刀」事件，有民眾在路上驚見一名眼睛吊吊的男子手持美工刀，還不斷將刀片推出來，恐怖行徑讓人恐慌。對此，鐵警局獲報前往了解，持刀男子情緒低落，經安撫後搭車返回台東，後續依涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。

有網友在社群平台Threads發文指出，她在高雄捷運站遇到一個眼睛吊吊的人，眼神很兇，手上一直拿著美工刀出來，還推刀片出來，一直亂逛也沒有要搭車，行徑詭異。

▲台鐵高雄車站男子持刀亂晃。（圖／翻攝Threads／hair_en0201）

網友說，她第一反應先拉開男子跟男友的距離，並通報台鐵駐點警察，但全程沒有幾個人發現有人拿刀，她也呼籲大家「真的真的真的不要一直低頭滑手機」，持刀男搭手扶梯的時候也是一直跟著人群走，真的很可怕。

鐵路警察局高雄分駐所表示，經查該案發生在18日20時30分許，經現場盤查為方姓男子因明顯情緒低落且有哭泣聲，經員警要求下該男子丟棄美工刀，員警見其心情平穩，讓其搭車返回台東，後續將通知該男子案說明，依涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。