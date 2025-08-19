　
社會 社會焦點 保障人權

6月才剛成年！18歲騎士上班慘被吊車撞死　慈父認屍悲慟無言

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄一輛吊車今（19）日上午8點多，違規左轉要進入對向工廠時，撞上當時直行在大寮區九如路的機車，18歲吳姓機車騎士當場噴飛，送醫搶救後不治。據了解，吳男家住大寮，是輕鋼架工人，今早騎車準備去大樹區工作，未料竟在途中遭撞，吳男父親接獲噩耗，疑因太過震驚，全程不發一語。

▲▼高雄吊車違規左轉！18歲騎士遭擊落噴飛　機車驚悚卡車底。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄吊車違規左轉！18歲騎士遭擊落噴飛。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在19日上午8時39分，經了解，26歲黃姓男子駕駛吊車，沿九和路違規左轉至對向工廠時，與直行的機車發生碰撞，18歲機車騎士吳男遭擊落當場噴飛，機車則卡進吊車裡，畫面相當怵目驚心。

▲▼高雄吊車違規左轉！18歲騎士遭擊落噴飛　機車驚悚卡車底。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄吊車違規左轉！18歲騎士遭擊落噴飛。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，遭撞騎士吳男6月才剛滿18歲，父母離異後，跟姊姊與爸爸同住，為了分擔家計，畢業後不繼續升學，而是選擇去工廠上班。

吳男今早從大寮住家騎車要去大樹區工作，不料突遭違規吊車撞擊，後續受傷送醫搶救，但仍傷重不治。警方後續通知吳男父親前往認屍，吳父疑似遭受重大衝擊，全程不發一語。

警方表示，黃姓駕駛酒測值為0，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因有待鑑定。

針對吊車違規部分，駕駛行為已違反道交條例45條1項三款，不依規定駛入來車道，可處新台幣600-1800元罰鍰。

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

