奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

▲▼花蓮縣環境教育大使林淑芳老師（左）以《「芋」見美食》教案，獲得「學惜銀獎」並抱走3萬元獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

環境部自111年起開始辦理「首惜廚師」競賽從環境教育面著手，今年賽事創意教案組全國決賽日前在環境部盛大登場，經過一整天激烈的競賽後，花蓮縣環境教育大使林淑芳老師以《「芋」見美食》教案，獲得評審委員的一致肯定，從全國22縣市中脫穎而出，獲得「學惜銀獎」並抱走3萬元獎金，成為「全食力」的「首惜廚師」！

今年賽事邁入第三屆，更首度攜手農業部、家樂福文教基金會以公私協力方式，共同推動惜食的低碳永續行動。此次教案組競賽不僅是一場知識與創意的比拚，更是推動全民惜食的重要平台，期望民眾能從日常料理中落實惜食，同時也能透過教案的實施推廣，讓學生從小理解並於生活中加以實踐。

環保局表示，本次花蓮代表能脫穎而出，顯示花蓮縣長期推動惜食教育的成果已見成效。「芋」見美食，採用花蓮知名農產品芋頭作為主角，結合氣候變遷及惜食議題，透過議題探討、實物教學與小遊戲等方式，整體展演流暢、教案架構邏輯清晰且後續應用性廣泛。未來環保局將持續結合學校、社區甚至是餐飲業者，共同推動「十大惜食行動」，從源頭減量、廚餘再利用、食農教育到綠色飲食，讓花蓮成為推動綠色生活的重要縣市。

縣長徐榛蔚強調，惜食行動是環境永續的重要環節，也是花蓮縣政府推動環境教育與食農教育的核心政策之一。鼓勵民眾支持在地農產、減少食材與食物浪費，進一步降低溫室氣體排放，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）更展現花蓮在環境教育、食農教育等面向深耕與穩定的推動力，也期勉未來能持續透過惜食教案推廣，讓全民從日常餐桌做起，共同實踐的永續日常。

