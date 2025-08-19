　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

▲▼花蓮縣環境教育大使林淑芳老師以《「芋」見美食》教案，獲得「學惜銀獎」並抱走3萬元獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣環境教育大使林淑芳老師（左）以《「芋」見美食》教案，獲得「學惜銀獎」並抱走3萬元獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

環境部自111年起開始辦理「首惜廚師」競賽從環境教育面著手，今年賽事創意教案組全國決賽日前在環境部盛大登場，經過一整天激烈的競賽後，花蓮縣環境教育大使林淑芳老師以《「芋」見美食》教案，獲得評審委員的一致肯定，從全國22縣市中脫穎而出，獲得「學惜銀獎」並抱走3萬元獎金，成為「全食力」的「首惜廚師」！

今年賽事邁入第三屆，更首度攜手農業部、家樂福文教基金會以公私協力方式，共同推動惜食的低碳永續行動。此次教案組競賽不僅是一場知識與創意的比拚，更是推動全民惜食的重要平台，期望民眾能從日常料理中落實惜食，同時也能透過教案的實施推廣，讓學生從小理解並於生活中加以實踐。

▲▼花蓮縣環境教育大使林淑芳老師以《「芋」見美食》教案，獲得「學惜銀獎」並抱走3萬元獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局表示，本次花蓮代表能脫穎而出，顯示花蓮縣長期推動惜食教育的成果已見成效。「芋」見美食，採用花蓮知名農產品芋頭作為主角，結合氣候變遷及惜食議題，透過議題探討、實物教學與小遊戲等方式，整體展演流暢、教案架構邏輯清晰且後續應用性廣泛。未來環保局將持續結合學校、社區甚至是餐飲業者，共同推動「十大惜食行動」，從源頭減量、廚餘再利用、食農教育到綠色飲食，讓花蓮成為推動綠色生活的重要縣市。

縣長徐榛蔚強調，惜食行動是環境永續的重要環節，也是花蓮縣政府推動環境教育與食農教育的核心政策之一。鼓勵民眾支持在地農產、減少食材與食物浪費，進一步降低溫室氣體排放，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）更展現花蓮在環境教育、食農教育等面向深耕與穩定的推動力，也期勉未來能持續透過惜食教案推廣，讓全民從日常餐桌做起，共同實踐的永續日常。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

台電南區舉辦製造業座談會　推廣新時間電價助業者省電費

嘉義同鄉會捐百萬善款助災後重建　 翁章梁代表受贈感謝狀

台南推無障礙生活　黃偉哲：跨局處合作打造「友善台南」

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

台電南區舉辦製造業座談會　推廣新時間電價助業者省電費

嘉義同鄉會捐百萬善款助災後重建　 翁章梁代表受贈感謝狀

台南推無障礙生活　黃偉哲：跨局處合作打造「友善台南」

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

新光三越中秋禮品預購開跑　獨家品項、IP聯名還有寵物月餅禮盒

Range Rover Sport SV大鵬灣賽道體驗　635匹全能身手令人驚艷！

【埋著埋著就變這樣了】貓見沙坑坐進去如老僧入定　男見狀打造「獅身喵面像」

地方熱門新聞

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

鳥嘴潭人工湖首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場單車追光浪漫雙教堂接力開騎

雙喜臨門！台南新營、善化警員考取三等特考基層勤學金榜題名

南消鹽水分隊蕭廷翰拿下消防設備師＋消防警察三等特考雙榜

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

謝龍介率藍營台南市議員呼籲鄉親公投支持重啟核三

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起施工管制

琥珀東福捐460萬高規格救護車守護市民健康

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

更多熱門

相關新聞

翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索台南24師鐸獎英雄獲肯定

翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索台南24師鐸獎英雄獲肯定

台南市2024年度師鐸獎名單出爐！教育局公佈24位獲獎名單，涵蓋國中小校長、專業教師及幼兒園教保員，展現教學現場多元豐富的教育力，市長黃偉哲肯定獲獎者長年耕耘教育現場、成效斐然，並祝福其中8位代表台南角逐教育部師鐸獎者，能再創佳績、為南市爭光。

翻轉防災思維！台南消防局攜簡賢文教授開講

翻轉防災思維！台南消防局攜簡賢文教授開講

桃園第三屆「首惜廚師」徵選　最高獎金五萬

桃園第三屆「首惜廚師」徵選　最高獎金五萬

小店翻轉大亮點　縱谷添2處優化品牌值得停留

小店翻轉大亮點　縱谷添2處優化品牌值得停留

翻轉古蹟修復工程印象台南工地圍籬成藝術平台

翻轉古蹟修復工程印象台南工地圍籬成藝術平台

關鍵字：

翻轉教育惜食力首惜廚師教案組學惜銀獎

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面