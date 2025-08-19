　
從《鬼滅》猗窩座看「刺青刑」　日本古代罪犯因此自暴自棄

引言：《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》票房突破4億新台幣，其中重頭戲角色「上弦之参．猗窩座」受到大量討論，他在人類時期因為偷竊，而被施以「刺青刑」，因此手臂上有線條紋路。在圓神出版《鬼滅的暗號》一書中，曾透過猗窩座來介紹日本的「刺青刑」、「刺青文化」演變和影響。

▲▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》上映後，「上弦之参．猗窩座」的討論度不斷。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

文／瀧音能之（監修）、蔡亦竹（審訂）
譯者／黃詩婷
摘自／圓神出版《鬼滅的暗號

上弦之参．猗窩座在身為人類的時候，是名為狛治的少年。他出身貧困家庭，為了要幫臥病在床的父親買藥，因此不斷偷竊，結果父親感到痛心而自殺。雖然他多次失風被捕、也承受了刑罰，卻還是叫囂著「要砍就砍啊！兩手都被砍了我還有腳！我就用腳偷給你們看，下次你們抓不到我的！」（第154話）。

猗窩座兩手上都有三條線刺青，這是江戶時代的「刺青刑」。幕府正式採用刺青作為刑罰，是在享保5年（1720）時八代將軍德川吉宗，為了抑制犯罪率而引進的。在皮膚上做出傷口、放上黑墨或者赭朱等色素，來描繪出花紋、圖樣或者文字這種刺青的文化非常古老，在《魏志倭人傳》當中也記述著「邪馬台國的男性皆有刺青」。

另外，在庵美群島到琉球諸島一代，女性會在指尖到手肘處刺一種名為「HAJICHI」的刺青。在北海道，愛奴族的女性也會在嘴脣周圍刺青。而作為刑罰使用的刺青，則是中國自古即有的。有位名為英布的將軍在前漢時代非常活躍，由於他年輕的時候曾經犯罪而遭到刺青，因此又被稱為「黥布」（「黥」便是指刺青）。

在《日本書紀》當中記載著，屢中天皇的時代有位協助住吉仲皇子反叛的阿曇濱子，他承受的刑罰為「即日黥（當天執行黥面之刑）」。

以江戶之「花」身分繁榮盛開的刺青文化

古代的刺青，說起來其實大多仍是裝飾的一環。但逐漸荒廢以後，中世紀就幾乎消失了。不過進入江戶時代以後，刺青文化又再次重新發展。成為主要推手的，就是經常身著一條兜襠布在工作的鳶職人（工地技師）以及飛腳（快遞人員）。

由於當時認為裸露肌膚是件令人感到羞愧的事情，因此他們用刺青遮蔽身體。當時的鳶職人在經常發生火災的江戶城鎮當中，也負責擔任滅火的消防員工作，等同是江戶的英雄。據說會刺青也是為了能夠在他們滅火殉職時，可以從遺體身上的刺青辨認身分。

因此，刺青成為江戶的「精粹」象徵，而如「花」般盛開。另外，據說花柳界也有著遊女與客戶在身上刻上對方名字的文化。最初是刻一些簡單的圖案和文字，但隨著刺青文化愈發成熟，刺青的花樣也更加複雜、擴大化。身有刺青的俠客活躍在大眾文化當中，浮世繪也開始描繪這類題材。

「你們難道沒見過這片櫻吹雪嗎！」這赫赫有名的台詞出自江戶町奉行遠山金四郎景元，據說他年輕的時候就已經刺青了。不過景元其實並不會積極展現自己的刺青，因此並不確定究竟是什麼樣的圖案。另外，武士階級普遍討厭傷害自己的身體，因此也有人認為他並沒有刺青。

明治時代開始禁止刺青刑罰

另一方面，作為刑罰的刺青則一點也不「花」，而是在手腕處刻上三條線、又或者是在額頭刺上X記號等，圖樣非常簡單。還有些地方是初犯刻上「一」、再犯補上「ノ」，等到最後刻成一個「犬」字時就是死刑了。

同時政府也嚴格禁止擅自弄掉刑罰刻上的刺青圖案。由於身上有刺青，很容易就被週遭的人發現他有前科，確實可以壓低犯罪可能性，但也因為這些刺青，有些人失去了重生的機會而變得「自暴自棄」。

▲▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》。（圖／翻攝自Facebook／Muse木棉花）

▲猗窩座在人類時期，就因為刑罰而被刺青。（圖／翻攝自Facebook／Muse木棉花）

另外也有人反而會藉此恐嚇那些身上有刺青的人。到了明治時代開始推動近代化政策，因此接二連三廢除許多外國認為非常「野蠻」的風俗習慣，比如斬首示眾、男女混浴等。

刺青刑罰也在明治5年（1872）時遭到廢除，但是裝飾用途的刺青也一併遭到禁止，因此刺青文化步上了衰退危機。刺青師們由於害怕遭到取締而到處遷徙，不過在某種程度上其實默認他們的存在，因此還不致於逮捕他們。

日本的刺青文化其實也受到海外高度讚揚，明治24年（1891）訪日的俄羅斯國王尼古拉斯二世，也請人在他的右手上刺了非常華麗的龍。

★本文摘自圓神出版《鬼滅的暗號：從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密鬼滅之刃》。監修者瀧音能之，早稻田大學日本史學系畢業、文學博士，專攻日本史。審訂者蔡亦竹，日本筑波大學地域研究科日本研究碩士，同大學人文社會科學研究科文學博士，專攻民俗學。全書從六大主題呈現全新視角的文化考據，找出《鬼滅之刃》中所隱藏的秘密以饗讀者。

你可能想看

《鬼滅》炭治郎為何總讓人淚崩？心理師分析「5大特質」打動觀眾

《鬼滅》禰豆子是串連人鬼的巫女！竹筒可控制力量　名字也藏暗號

《鬼滅》隱藏日本民俗暗黑面！他揭：炭治郎一家住山下會被歧視

