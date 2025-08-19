求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

▲女子應徵服飾店要求週休二日，結果遭店家羞辱。（圖／翻攝自搜狐新聞）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名女子近日在社群平台揭露自己求職時遭遇性別歧視的經過，引發熱議。該名女子16日在網路上分享自己應徵佛山南海區一家服飾店時的對話紀錄。她表示無法接受「單休制」，並坦言目前工作是雙休（週休二日）：「沒必要找個單休工作來折磨自己」。未料對方未正面回應，竟說出「你要是漂亮，我讓你天天休息」的話，接著更以「活該找不到工作」與「只配跪在辦公室」等語句羞辱她。對話一經曝光，隨即在網路上掀起熱烈討論。

根據《上游新聞》報導，當事人進一步表示，這起事件發生於她透過APP應徵時與對方發生聯繫，她已經向平台檢舉對方行為，但認為目前處分仍過於輕微，期盼平台能給出更具體的懲處措施。該名女子表示，之所以公開分享，是為了提醒其他求職者注意類似陷阱。

當事網友後續也發文指出，APP官方雖已凍結該企業帳號，但官方說明無法永久封禁。對於未報警處理一事，她坦言由於事件已過兩天，且擔心報警後可能面臨對質與人身安全風險，因此未採取進一步法律行動，只希望透過分享經歷讓更多人警覺。

