地方 地方焦點

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起實施第4至6階段施工管制

▲桃園市美館人行空橋吊裝作業8/19起施工管制

▲桃園市美館人行空橋吊裝作業，8/19起實施第4至6階段施工管制。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府新建工程處18日表示，該處辦理「桃園市立美術館新建工程_人行連通空橋工程」，中壢區高鐵南路二段公園路及文德路2個路口處，於8月19日起實施第4至第6階段施工管制。

新工處表示，美術館人行連通空橋工程於113年12月開工，主要功能銜接桃園市立美術館本館及兒童美術館，以提升行人通行安全與兩館間連結便利性，為配合本吊裝工程，自今年6月28日起開始執行，預計於8月19日完成前三階段作業，並自8月19日起進入第4至第6階段管制，預計於9月15日完成。

各階段施工期間與管制範圍如下：第4、第5階段: 施工期間為114年8月19日至9月9日，每日22:00-06:00管制「高鐵南路二段東向內側第1、第2、第3快車道(自公園路起至文德路止)」；24小時全時段管制「高鐵南路二段東向內側第3快車道(自公園路起至文德路止)」。

第6階段: 施工期間為9月10日至15日，24小時全時段管制「高鐵南路二段東向慢車道(自公園路起至文德路止)」。本案因應防颱需求調整期程，各階段仍可能因天候影響或工程進度而彈性調整，施工期間將階段性占用部分車道，施工路段速限調降為時速30公里，請用路人配合交管人員指引、留意交維告示，小心慢行。

08/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

