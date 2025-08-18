中國人機上偷包！伊朗男暴力制裁　揮拳揍到他懷疑人生

圖文／鏡週刊

社群瘋傳一段飛機上抓賊的影片，一名伊朗乘客在從德黑蘭飛往杜拜的伊朗馬漢航空（Mahan Air）航班上，當場逮到一名中國籍男子偷取頭頂行李艙物品，並對其施以耳光制裁。

《每日郵報》報導，根據影片顯示，該中國籍男子伸手進入座位上方的行李艙翻找行李，而行李主人則從座位後方拍攝。發現有人行竊後，伊朗籍乘客立刻起身，指責該男子的行為，並按下座位上方警報鈕提醒機組人員。隨後，他連續對竊賊施以耳光，過程中其他乘客也轉頭觀看騷動。

影片最後顯示，竊賊被帶至飛機前方，而行李最終由其他乘客取回。

此事件在社群平台引起廣泛討論，許多網友提醒旅客在飛行途中保管好貴重物品。一則留言指出，先前台灣桃園及新加坡機場曾抓獲航空竊盜集團，而近期飛往歐洲及經杜拜轉機的航班，也出現中國籍乘客偷竊行李的案例。另一名網友則提醒，中東國家對竊盜行為處罰嚴格，將面臨監禁及遣返。

事件影片曝光後，引發旅客對飛行安全及行李保管的關注，也再次提醒乘客貴重物品應隨身攜帶，避免放入頭頂行李艙。

During an international Mahan, Iranian Air flight, an Asian passenger opened someone else's overhead bag and started going through it. The owner caught him, filmed it all, and punched the guy. A report was filed. pic.twitter.com/v4IWiW8JNr — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) August 16, 2025

