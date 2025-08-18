歐洲領袖陪澤倫斯基訪美「情況前所未見」　美俄峰會後他們緊張了

▲澤倫斯基訪美，歐洲領袖大陣仗同行，英媒喊「前所未見」。（示意圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日將赴華府會晤美國總統川普，許多歐洲國家領導人加上北約秘書長、歐盟執委會主席都宣布將出席。英國BBC指出，如此多國的領導人同時出席一場如同戰時緊急會議的會議，這是現代前所未見一刻，也顯示美俄峰會後，歐洲領導人已經有些緊張了，所以要前往美國傳達這個訊息。

根據英國BBC報導，澤倫斯基18日將赴華府會晤川普，預計將討論結束戰爭的具體情況，同時也要盡力避免再次與川普發生衝突，目前包含英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）、北約秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）都表態將出席這場會議。

歐洲多名領導人表態同行，對於澤倫斯基來說意義非比尋常，是前所未有的外交支持。這種多國領導人齊聚一堂的情況並不常見，更別說是參加一場如同戰時緊急會議的會議，這是現代前所未見一刻，也顯示美俄峰會後，歐洲領導人已經有些緊張了，所以才要前往美國向川普傳達這個訊息。

報導更指出，歐洲領導人前往華府除了表達對於烏克蘭的支持外，另一個目的就是避免今年2月澤倫斯基在白宮被川普責罵、羞辱的災難性場面再次發生，這個事件確實造成了實際的外交和軍事後果，歐洲領導人希望他們的「存在」能讓類似事件發生的機率降到最低。