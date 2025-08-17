　
國際

馬鈴薯害糖尿病？　研究曝：每周吃3份薯條「風險暴增20%」

▲▼ 薯條。（圖／CFP）

▲ 研究顯示常吃薯條恐怕增加第2型糖尿病風險。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新醫學研究揭露，每周食用薯條3次將使第2型糖尿病風險暴增20%，但同樣份量的馬鈴薯以水煮、烘烤或做成馬鈴薯泥等方式，卻不會造成顯著健康威脅。這項研究由哈佛大學公共衛生學院與劍橋大學研究團隊共同進行，已於8月6日刊登於《英國醫學期刊》。

科學新聞網《SciTechDaily》報導，研究團隊追蹤逾20萬5千名美國醫療專業人士長達40年，收集從1984年至2021年的飲食數據。所有受試者在研究開始時均無糖尿病、心臟病或癌症病史，每4年填寫一次詳細的飲食問卷，追蹤期間共有2萬2299人確診第2型糖尿病。

統計分析結果發現，每周攝取3份馬鈴薯與糖尿病風險增加5%相關，不論烹調方式。但若將範圍縮小至僅有薯條，風險則飆升至20%，相同份量的水煮、烘烤或馬鈴薯泥則未出現有意義的風險增加。

研究指出，若以全穀物取代每周3份馬鈴薯攝取量，糖尿病風險可降低8%；若完全取代薯條，風險降幅更高達19%。但以白米取代任何形式的馬鈴薯，反而會增加糖尿病風險。

至於薯條為何特別危險，報導提到，馬鈴薯本身含有膳食纖維、維生素C和鎂等有益營養素，但高澱粉含量使其具備高升糖指數特性。且薯條經過高溫油炸處理，不僅破壞部分營養素，更可能產生有害化合物，加劇對血糖調節的負面影響。

儘管這是觀察性研究，無法完全確立因果關係，且受試者多為歐洲血統的醫療專業人士，研究結果可能無法完全適用於其他族群，但研究團隊強調，「我們的發現突顯了馬鈴薯攝取與第2型糖尿病風險的關聯取決於特定的替代食物選擇。」

更多新聞
