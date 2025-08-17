男模「1動作」挨批辱華！全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉、撤照

▲手錶品牌Swatch瞇瞇眼宣傳照惹上種族歧視爭議。（圖／取自微博網頁m.weibo.cn）

文／中央社

瑞士手錶品牌Swatch的一張宣傳照因男模特兒擺出誇張的「瞇瞇眼」造型，引發中國消費者不滿與抗議。Swatch在16日發布致歉聲明，並表示已在第一時間在全球範圍內刪除所有相關資料。

據陸媒《每日經濟新聞》報導，Swatch因一張「瞇瞇眼」宣傳照引發爭議。照片中，一名男模特兒用雙手將兩眼眼角往上拉，擺出「瞇瞇眼」造型，不少中國民眾認為此一形象具有對東亞人的種族歧視性意味，因此表達強烈抗議。

▲男模拉眼睛的動作挨批辱華。（圖／翻攝自Swatch官網）

根據中國網路平台微博，有中國網友在網上揚言要一起抵制，批評品牌的做法是羞辱並帶有歧視意味，也有民眾留言詢問「模特兒是哪裡人」。

隨著爭議擴大，Swatch在16日發布致歉聲明稱，指出注意到近期對於Swatch ESSENTIALS系列圖片中模特形象的關注。「公司對此事高度重視，並已在第一時間在全球範圍內刪除所有相關資料。對於由此造成的冒犯和困擾，深表歉意。」

此前也有不少國際知名品牌，如迪奧（Dior）、中國食品電商企業「三隻松鼠」等都因推出「瞇瞇眼」宣傳照陷入輿論爭議。