大陸 大陸焦點 特派現場

3歲女童「頭插15公分刀」！淡定走進醫院　一票人嚇壞：好危險

3歲女童頭部插著一把水果刀，畫面相當駭人。（翻攝自微博）

▲女童頭部插著一把水果刀，神情冷靜，不哭不鬧，自己走進醫院。（翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

大陸雲南昆明日前發生一起離譜意外！一名3歲女童腦部右側被一把水果刀插入，但她不哭不鬧，由母親牽著走進醫院。女童事後接受手術，目前無生命危險。淡定的態度也引起網友熱議。

根據陸媒、微博消息指出，事故發生在15日，女童被一把長約15公分的水果刀垂直插入顱腦右耳上方，刀身外露無法自行拔出。微博上流傳的視影片顯示，女童在母親牽手下，自行步行進入昆明東川區人民醫院就診，表情平靜但畫面觸目驚心。

▲▼ 。（圖／）

▲在場民眾看到這一幕全傻了眼。（翻攝自微博）

對此，醫院回應，女童已進行手術，成功將頭部的水果刀取下，女童身體情況穩定。醫師強調，由於在送醫過程中，媽媽沒有拔刀，避免造成二次傷害，符合急救原則。

影片引起大陸網友熱議，「看著有點心驚膽戰…可能家長也不敢抱著怕刀子紮更深…」、「太嚇人了，可憐的寶寶」、「看著好危險！」「頭上插刀為什麼還讓她自己走？不能抱進去嗎？」「發生類似傷害一定不能自己拔刀，更不能隨意走動。移動刀具可能會導致不可逆的損傷，隨意走動也可能造成二次傷害。」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

