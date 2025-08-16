　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

▲▼美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

▲美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地當地時間15日迎來一場舉世矚目的會晤。美國總統川普與俄羅斯總統普丁時隔2240天再次握手會晤，被美國媒體稱為「冷戰後最敏感的外交接觸」。不僅是兩國領導人多年來首次面對面交鋒，陸媒大量報導英國《每日郵報》援引唇語專家尼古拉·希克林的解讀，紅毯上「雙普」的寒暄與暗藏的唇語交鋒。

美國當地時間15日上午11時，兩國元首專機幾乎同時抵達基地。川普和普丁各自的專機相繼抵達埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地的機場。在精心策劃下，他們的專機幾乎同時降落，先後走下舷梯。川普在紅毯上鼓掌迎接普丁，兩人握手寒暄。

綜合陸媒報導，據英國《每日郵報》援引唇語專家尼古拉·希克林的解讀，川普首先脫口而出，「終於來了，你總算到了，見到你太棒了，非常感謝。」連續三句熱情寒暄被認為試圖以外在姿態掩飾美俄關係跌至冷戰後最低點的尷尬。

普丁則回以簡短直白的話語，「謝謝你——你也是。我來這裡是為了幫你。」川普回應，「我也會幫你。」

報導稱，根據解讀，普丁隨後指著川普說，「他們只需要開口請求就行。」 川普簡單地回答，「好的。」

普丁接著說，「我會讓它平息下來。」 川普則回應，「我希望如此。」

▲▼美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

▲陸媒大量報導引用英國《每日郵報》引述唇語專家尼古拉·希克林的解讀「雙普會」在紅毯唇語交鋒。（圖／路透）

之後兩人並肩寒暄交談，川普在紅毯上習慣性敬禮，說「謝謝你。壓力很大。想知道內幕消息（scoop）嗎？」普丁說，「給我內幕。」

川普回，「是貨物燃料（cargo fuel）。」普京聽後回應了一聲，「哦。」陸媒《港深在線》引述報導稱，「這一神秘對話引發猜測，有分析認為可能涉及能源合作或軍事機密，但五角大樓未對此置評。」

兩人並肩站在寫有「阿拉斯加2025」的台上時，川普提議，「謝謝。我們握個手吧——這能給人留下好印象。」普丁點頭同意，並與他再次握手說，「謝謝你。」

▲▼ 雙普會、川普、普丁 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲美國戰機編隊轟鳴而過，讓普丁「五回望」。（圖／翻攝 澎湃新聞）

會晤的現場布置頗具深意。當兩位領導人並肩走過紅毯時，兩側停放四架美軍F-22隱形戰機。隨後，一架B-2隱形戰略轟炸機與4架F-35隱形戰機編隊掠過上空，讓普丁「五回望」戰機從自己頭頂飛過。

回顧冷戰歷史，B-2與F-22均是冷戰時期為對抗蘇聯研發的戰略武器，「此次亮相是禮遇或武力展示？」美國有線電視新聞網（CNN）認為，紅毯鋪設顯示尊敬，而先進戰機編隊則傳遞威懾之意。《紐約時報》則解讀稱，從共同乘車到編隊飛行，川普為普丁準備的是一場高規格迎接。

這場會晤是普丁自2015年9月以來首次踏上美國土地，也是俄美領導人四年來的首次面對面交流。川普在會前表示，他相信普丁有意願推動烏克蘭和平，但也坦言「有25%的可能性不會成功」。

隨著俄美領導人在紅毯上的「唇語交鋒」被媒體放大，每個細節都折射出當下世界兩大核大國間的微妙互動。此次安克雷奇會晤能否真正推動停火與對話，還有待未來幾輪談判進一步驗證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
剛睡醒就開車！他猛撞路邊400萬保時捷
朴寶劍高雄直奔快閃店！「認出熟悉面孔」
被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路
後勁跨季22連勝＋30場不敗締新紀錄！寫中職史上最狂神話
77歲逆子殺94歲老母後自殘　里長：2人一天到晚吵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了

陸女童「頭插水果刀」　淡定走入醫院就診

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影響：我們做錯什麽了

陸女童「頭插水果刀」　淡定走入醫院就診

川普爆料「我當總統習近平不會攻台」　陸：台灣是中美最敏感問題

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」　被網友罵到道歉了

連續3個月減持後　中國6月首度增持美債

金燦榮：武統台灣可能不實施「一國兩制」　將台積電收歸國有

影／讓普丁5回望！美B-2隱轟編隊飛過頭頂　川普禮遇或展示武力

韓籍小龍女「來台狂瘦7公斤」！　親揭甩肉真相惹粉絲心疼

王毅下周三年來「首次」訪問印度　中印關係回暖或解決分歧

魔力紅成軍20年「首曝樂團經營秘訣」　主唱亞當：就像婚姻一樣，要愛對方

被點名下台　邱泰源吐苦水「名利都沒了」：做越多被罵越慘

獨家／朴寶劍高雄直奔快閃店！巡禮簽名「認出熟悉面孔」驚訝打招呼

被兒砍死94歲婦超悲慘　曾被趕出家門...騙鄰失智症迷路

泰國GL天團「MilkLove」第3度襲台！　甜喊想念台粉：期待看你們穿夏天衣服

志尊淳16部必看影劇！《玻璃之心》直球告白秒淪陷、女裝扮相超美

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她上師父車...被載到摩鐵性侵3次拍片　

台南在地青年行動同行　公私對話協力防災重建

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

大陸熱門新聞

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

影／普丁5回望！美B-2戰機編隊飛過頭頂

陸歌手唱一半棚架倒塌　觀眾2死3重傷

金燦榮：武統台灣可能將台積電收歸國有

陸48小時內對歐盟、加、日密集反制

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」被罵翻

宇樹科技H1奪機器人1500公尺賽跑奪首金 第二名全程未使用遙控器

川普爆「我當總統習不會攻台」　陸方回應了

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

江西最強釘子戶「金溪之眼」屋主終於搬了 無法忍受噪音外出租房

日本二戰投降80週年 陸再公開731部隊細菌戰新史料證據

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

更多熱門

相關新聞

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

2025年8月15日，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在美國阿拉斯加舉行會談。這場會談歷時超過三個小時，最後沒有任何正式協議產生，但卻引發國際輿論的高度關注。對美國而言，這是川普個人的勝利；對俄羅斯而言，這是一次爭取與美國改善關係的契機；對歐洲與烏克蘭來說，這是關乎戰爭進退的重要觀察點。然而，對台灣而言，會談本身雖沒有直接涉及台海問題，但川普在會談途中的受訪言論卻透露出他如何理解台灣問題，這部分勢必會對台灣的安全環境造成影響。

陸才是雙普會最大贏家！恐套用在台灣

陸才是雙普會最大贏家！恐套用在台灣

川普爆「我當總統習不會攻台」　陸方回應了

川普爆「我當總統習不會攻台」　陸方回應了

影／普丁5回望！美B-2戰機編隊飛過頭頂

影／普丁5回望！美B-2戰機編隊飛過頭頂

希拉蕊提名諾貝爾和平獎？　川普：太好了

希拉蕊提名諾貝爾和平獎？　川普：太好了

關鍵字：

雙普會川普普丁唇語

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面