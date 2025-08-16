解讀「雙普會」走紅毯內幕？　陸媒高度關注兩人「唇語交鋒」

▲美俄峰會，美國總統川普與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地當地時間15日迎來一場舉世矚目的會晤。美國總統川普與俄羅斯總統普丁時隔2240天再次握手會晤，被美國媒體稱為「冷戰後最敏感的外交接觸」。不僅是兩國領導人多年來首次面對面交鋒，陸媒大量報導英國《每日郵報》援引唇語專家尼古拉·希克林的解讀，紅毯上「雙普」的寒暄與暗藏的唇語交鋒。

美國當地時間15日上午11時，兩國元首專機幾乎同時抵達基地。川普和普丁各自的專機相繼抵達埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地的機場。在精心策劃下，他們的專機幾乎同時降落，先後走下舷梯。川普在紅毯上鼓掌迎接普丁，兩人握手寒暄。

綜合陸媒報導，據英國《每日郵報》援引唇語專家尼古拉·希克林的解讀，川普首先脫口而出，「終於來了，你總算到了，見到你太棒了，非常感謝。」連續三句熱情寒暄被認為試圖以外在姿態掩飾美俄關係跌至冷戰後最低點的尷尬。

普丁則回以簡短直白的話語，「謝謝你——你也是。我來這裡是為了幫你。」川普回應，「我也會幫你。」

報導稱，根據解讀，普丁隨後指著川普說，「他們只需要開口請求就行。」 川普簡單地回答，「好的。」

普丁接著說，「我會讓它平息下來。」 川普則回應，「我希望如此。」

▲陸媒大量報導引用英國《每日郵報》引述唇語專家尼古拉·希克林的解讀「雙普會」在紅毯唇語交鋒。（圖／路透）

之後兩人並肩寒暄交談，川普在紅毯上習慣性敬禮，說「謝謝你。壓力很大。想知道內幕消息（scoop）嗎？」普丁說，「給我內幕。」

川普回，「是貨物燃料（cargo fuel）。」普京聽後回應了一聲，「哦。」陸媒《港深在線》引述報導稱，「這一神秘對話引發猜測，有分析認為可能涉及能源合作或軍事機密，但五角大樓未對此置評。」

兩人並肩站在寫有「阿拉斯加2025」的台上時，川普提議，「謝謝。我們握個手吧——這能給人留下好印象。」普丁點頭同意，並與他再次握手說，「謝謝你。」

▲美國戰機編隊轟鳴而過，讓普丁「五回望」。（圖／翻攝 澎湃新聞）

會晤的現場布置頗具深意。當兩位領導人並肩走過紅毯時，兩側停放四架美軍F-22隱形戰機。隨後，一架B-2隱形戰略轟炸機與4架F-35隱形戰機編隊掠過上空，讓普丁「五回望」戰機從自己頭頂飛過。

回顧冷戰歷史，B-2與F-22均是冷戰時期為對抗蘇聯研發的戰略武器，「此次亮相是禮遇或武力展示？」美國有線電視新聞網（CNN）認為，紅毯鋪設顯示尊敬，而先進戰機編隊則傳遞威懾之意。《紐約時報》則解讀稱，從共同乘車到編隊飛行，川普為普丁準備的是一場高規格迎接。

這場會晤是普丁自2015年9月以來首次踏上美國土地，也是俄美領導人四年來的首次面對面交流。川普在會前表示，他相信普丁有意願推動烏克蘭和平，但也坦言「有25%的可能性不會成功」。

隨著俄美領導人在紅毯上的「唇語交鋒」被媒體放大，每個細節都折射出當下世界兩大核大國間的微妙互動。此次安克雷奇會晤能否真正推動停火與對話，還有待未來幾輪談判進一步驗證。