個資變擋箭牌！酒駕現場警要記者「別拍」　資深警曝基層心態

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子13日凌晨跟朋友相聚喝酒，騎腳踏車回家時自摔。不過當記者在場拍攝時，員警竟然以「個資法」建議記者不要拍攝，記者表明身份後，員警回應，「公務的部分，就是盡量不要拍攝到我們。」

▲男子酒駕自摔受傷，經過酒測之後還說自己僅有喝2瓶啤酒 。（圖／記者吳奕靖攝）

13日凌晨1時11分，一名黃色男子神情恍惚坐在路邊，腳部擦傷，救護人員為他進行包紮時，他向警方坦承「有喝酒」，還補了一句：「我才喝兩罐啤酒而已啦」。交通隊員警抵達後詢問：「你剛剛喝什麼？喝保力達？」男子回應：「有啦，我有喝酒啦，喝兩罐啤酒而已啦。」酒測結果出爐，高達0.78毫克，員警當場告知：「你已經超過了啦。」男子聽到後驚訝反問：「啊？我喝兩罐啤酒而已，這會這麼高？」警方依《道路交通安全處罰條例》第73條第2項對他開罰，並禁止再騎車。

不過，就在警方處理過程時，現場一名員警走向拍攝畫面的記者，嚴肅表示：「你不能在現場錄影喔！」記者當場追問原因，員警回應，「因為涉及到的話，就是個人的話，是建議不要錄影」，隨後又補充，「如果拍到對方的個資的話，是建議不要錄影」，同時還比向男子臉部。就在記者表明身分後，員警再次強調，「公務的部分，就是盡量不要拍攝到我們。」記者則不解地再追問，「為什麼不能拍攝？我是記者，為什麼不能拍攝？」但員警就沒有再多說。

針對現場員警以「涉及個資」為由建議記者不要拍攝，瑞瀛兩岸法律事務所所長鄭瑞崙律師指出，依台灣現行法律與實務，警察在大街上處理酒駕案件時，一般不得僅以此理由限制民眾拍攝。《憲法》第11條保障人民言論與新聞自由，包含拍攝、記錄公眾事務的權利，公務員（包含警察）在公共場合執行職務，屬於公眾事務，原則上應接受社會監督與記錄。

▲男子酒駕自摔受傷，警方到場處理，並以「個資」為由建議別拍攝 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲男子酒駕自摔受傷，經過酒測之後強調自己僅有喝2瓶啤酒 。（圖／記者吳奕靖攝）

鄭律師強調，《個人資料保護法》第2條保護的是「可識別特定個人」的資訊，若拍攝的是警方執法過程，且發生在公開場合，並非蒐集與案件無關的私密資訊，通常不會構成違法。員警的姓名、外貌在執勤時屬於職務公開資訊，原則上並不受「個資法」保護到禁止拍攝的程度。

世新大學新聞系主任許志明也認為，民眾在公共場所拍攝警方執法並不違法，警察的「建議」可以不理會，「他們可以建議啊，但我們也有權在公共場所拍攝執法過程」。許主任直言，一般依法行事的情況下，警察不會去勸民眾不要拍攝，除非「自己心裡有鬼」。

兩名資深警官也透露，對於自行車騎士實施酒測時，記者於公共場所拍攝屬於報導新聞事件、監督公共事務的正當行為，只要沒有干擾執法，應尊重新聞採訪自由。基於公益報導且不涉及隱私，公共空間拍攝酒駕取締是合理的。不過他們也坦言，部分基層員警心態上「害怕取締酒駕程序有誤差，一旦上媒體被公眾評論，會遭受上級責難，因此態度和技巧上會比較防備」。

高雄市警察局則回應，本案員警於執行公務過程中，發現民眾可能拍攝到涉案人員或第三人的容貌、車牌等資訊，因此基於善意提醒，建議在影像使用時注意隱私保護。警方強調，這屬於勸導性質，不具法律強制力，針對的是「影像使用」而非「禁止拍攝」。

這已非近期高雄首次發生類似爭議。就在日前，小港區曾爆發警方要求民眾「下架」影片的事件。一名網友在臉書社團《高雄小港區的大小事》發布轎車深夜多次倒車衝撞路邊車輛的影片，引發熱議，事後卻遭小港分局以「偵查不公開」為由私訊建議刪除影片，以免「衍生其他事端」。該網友迫於壓力刪文，引來外界質疑警方意圖壓制輿論，甚至「吃案」。

高雄市長陳其邁當時回應，政府機關應兼顧人民發表意見的權利與法治的實施，並強調民主社會下資訊揭露與評論都有相關規範。如今又傳出以「個資」為由建議記者不要拍攝，警方對媒體監督與公共資訊透明的態度再度引發質疑。

