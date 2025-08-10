虎航曾開航飛中國！旅遊達人曬票根「這條線穩死」：飛1年就收了

▲布萊N貼出當年的機票票根。（圖，下同／翻攝自FB布萊N 機票達人）



記者施怡妏／綜合報導

以低票價著稱、深受國人喜愛的廉航「台灣虎航」，近年大力拓展日本航線，被不少粉絲暱稱為「日本虎航」。不過，有旅遊達人指出，其實虎航早期航點並不侷限日本，甚至還曾飛過中國湖南張家界，只是這條航線營運不到一年就宣告收掉，「當初宣布開航時，我就知道這條線穩死的。」

旅遊達人布萊N在粉專發文，貼出一張機票，回顧當年虎航史上唯一的中國航點。他笑喊，與現在專攻日本市場的虎航不同，早期的虎航很愛嘗試各種航線，包括菲律賓巴拉望、馬來西亞沙巴等地。當中最特別的，莫過於當時取得兩岸航權後，開飛「湖南張家界」這條線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

布萊N坦言，當年一聽到消息就直覺「這條線穩死的」，因此趁剛開航時立刻訂票飛去玩。果不其然，儘管期間虎航與旅行社合作切機位銷售，搭載率仍不理想，航線僅撐了一年便停飛。更有趣的是，當時張家界機場的地勤由中國南方航空代理，因此他手上的登機證雖印有虎航代號，實際上卻是南航的款式，如今已成絕版紀念。

布萊N還透露，當年兩岸關係並未像現在緊張，一度有消息傳出虎航要開航義烏以及泉州，但最後都未成行。布萊N也感嘆，疫情後虎航發現日本市場利潤驚人，「光一個九州就可以開四個航點，而東南亞或是其他地區航點幾乎沒什麼進展，我是覺得有點可惜。」

文末，布萊N補充，「感謝版友提醒，台虎還有曾經短暫開過跟華航共掛的無錫航線（但飛機跟組員都是華航的）。」

貼文曝光，掀起網友討論，「真的可惜，現在看來航線開拓都沒新意，價格還都賣得貴貴的」、「話說虎航這條線開航時，在高雄辦了一場馬拉松，最後加碼抽2張「荷花機場」的機票，我就是其中一個幸運兒（抽中最後1張機票）」、「這張開航划算到爆，來回2700元」、「澳門也不開了，買過3500的」、「我也有一張張家界荷花機場的登機證，日期是108年10月24日回程，可惜之後就停飛了，張家界真的值得去走走看看」。