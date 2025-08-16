　
社會 社會焦點 保障人權

保護令生效8天仍狂傳訊息逼上床　恐怖前男友下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名男子阿強（化名）明知前女友A已獲得保護令，仍在保護令生效8天左右，傳訊息騷擾A女，包含逼迫對方回來找他、要求發生性行為，上一秒還在示愛，下一秒卻轉變成威脅，讓A女相當困擾。法官日前審理之後，依犯違反保護令罪，判處阿強有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲▼性侵,受害,家暴,女,示意圖。（圖／視覺中國）

▲阿強明知前女友已經拿到保護令，卻還是持續騷擾對方。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和A女是前男女朋友關係，他明知法院已核發民事通常保護令裁定，他不能對A女施以身體或精神上不法侵害行為，也不能做出騷擾、跟蹤、通話、通信等聯絡行為，有效期限為2年，他卻在保護令生效僅僅8天左右，就開始透過通訊軟體、電話瘋狂騷擾A女。

阿強在訊息中要求A女回來找他、要求發生性行為，還表明「我就是會去找妳」，上一秒還在祝福情人節快樂，下一秒又說一輩子都不會原諒A女，最後甚至開始賣慘，一邊罵自己自私、情緒控管不好、愛情勒，一邊哀求A女再給他一次機會。

A女不堪其擾，選擇報警處理。阿強到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

法官認為，阿強不顧法院核發的民事通常保護令，做出違反保護令的行為，對A女的身心造成不法侵害，考量到他已經坦承犯行，最終依犯違反保護令罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。

