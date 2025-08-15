　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

▲▼北捷遊憩公司公布首任總經理邱健吾。（圖／台北捷運公司提供）

▲北捷遊憩公司公布首任總經理，由曾出任台北101營運長兼任觀景臺總監的邱健吾擔任。（圖／台北捷運公司提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北捷運公司今年7月成立子公司「遊憩事業股份有限公司」，專職負責經營小巨蛋、兒童新樂園及貓纜。歷經數月公開徵選與嚴謹遴選程序，北捷遊憩公司15日宣布，首任總經理由行銷企劃與觀光營運領域經驗豐富的邱健吾擔任，帶領北捷遊憩公司邁向創新經營與永續發展的新里程。

北捷遊憩公司今年7月1日正式成立，負責經營管理臺北小巨蛋、台北市立兒童新樂園與貓空纜車等三座市民熟悉的重要公共場館。本次總經理徵選歷時數月，自公開徵才、書面審查、專業評估至面談，過程公開透明，遴選標準聚焦於公共服務熱忱、創新經營能力與跨領域整合經驗。

首任總經理邱健吾為國立臺灣師範大學圖文傳播研究所碩士，職涯橫跨國際4A廣告公司、媒體、公部門標案管理及大型營運單位，歷練完整、跨界深厚，尤其在臺北101觀光事業營運期間的卓越表現，廣獲各界肯定。

邱健吾擔任台北101營運長兼任觀景臺總監期間，將場域轉型為國際級景點，每年吸引逾300萬人次遊客，年營收高達18億元、淨利超過整棟大樓總利潤一半以上；並且推動IP自營商品，包括101造型瓶裝水、結合星雲大師墨寶的月曆與明信片；規劃如「高空露營」、「高怪萬聖節親子趴」等創新活動，並與東京晴空塔、大阪阿倍野、首爾塔等國際地標建立合作聯盟，讓臺北101在觀光與品牌經營上雙雙突破。此外，親自創作〈愛上101〉主題曲，將管理經驗轉化為小說《37秒的甜蜜》，展現其敘事力與文化視野。

邱健吾曾創辦電商平臺，並擔任文化整合行銷公司「有故事股份有限公司」總經理，成功扭轉連年虧損，實現盈餘；策劃多項具社會影響力專案，包括綠獎、十大傑出女性徵選、退輔會《榮光雙周刊》發行等，展現其整合資源、深耕內容與品牌打造的綜合能力。

邱健吾表示，北捷遊憩公司是公共資源創新營運的重要起點，期許結合市民需求與觀光思維，為臺北打造更多元、友善、有溫度的城市體驗空間，讓小巨蛋更熱鬧、兒童樂園更好玩、貓空纜車更動人。

上任首要任務，即要將三個場域建立明確的核心價值定位，兒童新樂園強調「歡樂」、貓空纜車訴求「浪漫」、臺北小巨蛋則帶來「滿足與興奮」，這些情緒價值的精萃，就是「幸福」，期許北捷遊憩公司成為市民朋友的「幸福的加速器」。

至於首要目標，邱健吾表示，希望能迅速提升公司整體知名度與信賴感，未來三個場域所延伸出的新服務、新商機，乃至即將展開的嶄新業務，皆是品質保證的象徵；並與所有同仁共同肩負劃時代的使命，讓臺北是一座千真萬確的幸福城市。

北捷遊憩公司董事長黃清信親自歡迎新任總經理加入經營團隊，未來，北捷遊憩公司將承襲臺北捷運公司30多年來的品牌聲譽，由具備豐富的大型場域營運經驗與民間創新精神的總經理邱健吾帶領，朝向財務健全、自主經營與提升公共價值的發展目標，為市民打造更多「好去處」、為城市創造更多「新亮點」。

08/14 全台詐欺最新數據

496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

北捷成立遊憩子公司！議會態度兩極　議員：應盡力論述說服

北捷成立遊憩子公司！議會態度兩極　議員：應盡力論述說服

北捷今（12日）赴議會交通委員會針對投資成立北捷遊憩事業公司一事進行專案報告。有議員質疑，根據報告，成立遊憩公司能做的事，現在不能做？也有議員支持，但認為股權、事業體的分配要調整，最後委員會召集人徐弘庭議員表示，此案交由委員會做預算處理，並提醒捷運公司要盡可能說服議員，「不然前景堪慮」。北捷總經理黃清信說，會再參考國外案例，加強對議會的論述與說明。

