生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

姐妹出街也能拍得像女團！「愛心、鏡子、手舉高」打造萌感層次照

▲▼ 。（圖／翻攝IG@hearts2hearts）

▲姐妹出街也能拍得像女團！「愛心、鏡子、手舉高」打造萌感層次照 。（圖／翻攝IG@hearts2hearts）

記者王威智／綜合報導

出門跟朋友拍照，不想每次都只是比YA？韓國女團近期流行的拍照技巧提供新靈感，透過「愛心手勢」、「鏡子自拍」相當吸睛，另外最近又流行起把「手舉高」拍攝，呈現萌萌視角姿勢，不僅畫面更有層次感，也讓照片瞬間活潑俏皮。

愛心邊框圍繞，打造畫面焦點
將愛心手勢圍繞在人物周圍，像邊框一樣構圖，畫面立刻更有層次感與趣味。即便不入鏡，也能用大小愛心互動增添趣味，搭配輕微失焦，更能營造夢幻氛圍。

鏡子自拍，俏皮又活潑
對著鏡子拍照，不直視鏡頭，是年輕女團常用手法。凸鏡可以增加趣味感，多人合照也變簡單，一面鏡子就能掌握整體構圖；開閃光燈更能呈現復古風格。

高角度自拍，顯瘦又萌感
從高處俯拍，不僅能呈現俏皮或搞怪效果，還能視覺上顯瘦並增添萌感。不對稱的構圖帶來創意感，無論室內或戶外都能輕鬆捕捉有趣畫面。

俯視拍立得與愛心混搭
俯視拍法除了能展現團隊感，也適合想低調秀穿搭的人。搭配拍立得或大頭貼的愛心元素拼貼，能創造個性化視覺故事，讓照片更具創意與互動感。

隨著這些拍照技巧在社群平台流行，粉絲紛紛模仿，也讓女團與粉絲的互動方式更有趣味性與創意感。跟姐妹出街，不再只是比YA，也能拍出專業又有風格的照片。

