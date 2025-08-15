　
大牙和平離婚！律師曝「並不是結束」：是法律關係的重新劃分

▲▼大牙離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

▲大牙離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）14日發表離婚聲明，宣布與小7歲老公阿廖師（廖勛威）結束5年婚姻，並強調沒有第三者介入、沒有嚴重爭吵，而是愛情已逝。眾多網友湧入她的社群留言關心，她也在15日凌晨透過限動發聲。

律師黃柏榮在粉專轉發大牙的發文，祝福大牙未來自在安好，同時提醒，就算是和平分開，離婚協議仍相當重要。他指出，離婚不是結束，而是法律關係的重新劃分，「即使雙方和平分開，也務必簽署完整且具體的離婚協議，內容應涵蓋 #財產分配、 #債務承擔、若有小孩，還要思考 #子女監護 及 #探視安排 等細節。」

他表示，口頭承諾再真誠，也抵不過日後的誤解或記憶偏差，差一個字差很多。他建議找律師協助，才能給彼此留下最善意的保障。

大牙表示，7月24日她和阿廖師在冷靜的氛圍下，平和順利地完成離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。」她強調，未來兩人將繼續努力面對人生的每個課題，並衷心祝福對方。最後，大牙祝福大家健康、平安、喜樂、自在，並呼籲外界給予空間，「能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。」

08/14 全台詐欺最新數據

中國律師打官司　檢複訊後請回

中國律師打官司　檢複訊後請回

奧地利籍腳踏車公司Baren Bike GmbH與我國自行車零件商宥博公司，因6800萬貨款至台中地院打民事訴訟。宥博委任蔡姓律師卻指出，對造劉姓律師竟然是中國籍，引起譁然。檢方昨日傳訊劉男，該男子自稱自己只是該公司法務，檢方偵訊後諭知請回，而劉男已於今日離境。

大牙限動發文：謝謝拯救我的天使！　低調離婚近1個月

大牙限動發文：謝謝拯救我的天使！　低調離婚近1個月

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

《夢想成為律師》7金句

《夢想成為律師》7金句

大牙深夜轉發「感情雞湯文」　掰了5年尪再吐心聲

大牙深夜轉發「感情雞湯文」　掰了5年尪再吐心聲

