大牙和平離婚！律師曝「並不是結束」：是法律關係的重新劃分

▲大牙離婚。（圖／翻攝自Instagram／bigtooth）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人大牙（周宜霈）14日發表離婚聲明，宣布與小7歲老公阿廖師（廖勛威）結束5年婚姻，並強調沒有第三者介入、沒有嚴重爭吵，而是愛情已逝。眾多網友湧入她的社群留言關心，她也在15日凌晨透過限動發聲。

律師黃柏榮在粉專轉發大牙的發文，祝福大牙未來自在安好，同時提醒，就算是和平分開，離婚協議仍相當重要。他指出，離婚不是結束，而是法律關係的重新劃分，「即使雙方和平分開，也務必簽署完整且具體的離婚協議，內容應涵蓋 #財產分配、 #債務承擔、若有小孩，還要思考 #子女監護 及 #探視安排 等細節。」

他表示，口頭承諾再真誠，也抵不過日後的誤解或記憶偏差，差一個字差很多。他建議找律師協助，才能給彼此留下最善意的保障。

大牙表示，7月24日她和阿廖師在冷靜的氛圍下，平和順利地完成離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。」她強調，未來兩人將繼續努力面對人生的每個課題，並衷心祝福對方。最後，大牙祝福大家健康、平安、喜樂、自在，並呼籲外界給予空間，「能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。」