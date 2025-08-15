豐原太平洋百貨日本展　六大物產盛地一次購足

▲豐原太平洋百貨舉辦為期14天的日本美食物產展。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨日本美食物產展於8/14(四)~8/27(三)在9樓會館開展為期14天，這次匯集日本六大物產盛地、還有日本三大名燒陶藝，以及物超所值的首四日現搶熱銷好物，讓您輕輕鬆鬆就可將日本各地名產帶回家！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「日本是國人出國最喜愛的首選，受出國潮，和通膨因素等影響，導致國內消費鈍化；然而，豐原太平洋百貨積極提振地方經濟、帶動商圈繁榮，更是卯足全力精心挑選日本各地最優質商品，讓消費者一次購足，歡迎鄉親們就近來到豐原太百，採購日本六都名產！」

8/14(四)上午10:00在一樓美人魚鐘廣場推出日本展開幕樂購券，前100名幸運卡友持現金100元就可換購200元的日本商品兌換券，更是一早就出現排隊等待小確幸的人潮；10:30開始進行的開幕式，由梅苓打擊樂團帶來濃濃日本風的表演，為日本美食物產拉開充滿和風的序曲。

8/14(四)~8/27(三)日本美食物產展期間，會員當日於9樓展區累計消費滿2000就可參加抽獎，人人有獎，獎項包括義大利Giaretti珈樂堤熱壓三明治/鬆餅機、瓦城、鬥牛士、北村豆腐鍋、肉多多以及日本展美食券等多項精美好禮，現抽現領哦！

今年日本美食物產展六大物產盛地推薦必買包括：康乃久的福岡金山寺味噌可涼拌可調料，滋味堪稱一絕！惠川水產的沖繩產區直送帶殼鮑魚、北海道特級貝柱限量買3送1，信越屋的三重縣伊勢志摩蝦米果、和丸福本舖有「山中鑽石」之稱的和歌山頂級紀州梅以及新潟物產帶有華麗果香的越路吹雪限量大吟釀等；此外，這次更引進大椿工藝的日本三大名燒，包括現今全日本出產陶瓷最多的美濃燒、以及日本六大古窯之一，有千年歷史的瀨戶燒和使用「九谷五彩」：紅、綠、黃、紫、藍 5 種豔麗色彩，透過職人手繪人物、風景、花鳥，風格多變的九谷燒…無異是吃貨和搜貨的購物新樂園！

▲此次匯集日本六大物產盛地、日本三大名燒陶藝，以及物超所值的首四日現搶熱銷好物。

日本美食物產展同時，全館祭出秋季化妝品節秋妝滿額送，8/14(四)~8/31(日)會員於1.9F化妝品區、2.4F內睡衣區、7F香氛區當日單筆滿3000吉利卡點數10倍送，8/14(四)~8/17(日)當日滿3000元再送台中十大伴手禮三冠王得主的陳允寶泉蛋黃酥2入，歡迎全家大小到太平洋百貨享受搭電梯~就可收穫滿滿一次購足日本名產的樂趣！

