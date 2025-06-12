豐原太平洋百貨年中慶　涼爽購物趣！

▲豐原太平洋百貨年中慶於6/12(四)至6/29(日)熱鬧展開。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

夏日炎炎，購物不僅要搶優惠，更要涼爽又舒適。豐原太平洋百貨年中慶將於6/12(四)至6/29(日)熱鬧展開，推出多重優惠與精采親子活動，邀請全家一起來輕鬆血拚、開心放電，享受沁涼又實惠的購物時光！

6/12(四)至6/29(日)活動期間，流行服飾五折起，夏季新裝輕鬆入手，打造清爽時尚穿搭！全館當日消費累計滿5,000送300(每日乙次)，刷國泰世華CUBE卡選擇「樂饗購」Level2權益，可再享3%回饋，回饋無上限。此外，活動首四日6/12(四)至6/15(日)，凡百貨卡友單筆消費滿3,000元，即可加碼獲得「多功能觸控USB循環扇」乙份，體積輕巧又涼感十足，還可以吊掛使用，陪你度過炎炎夏日。

▲晴天姊姊說故事。

不只購物優惠滿滿，豐原太平洋百貨更推出兩大親子活動，陪伴孩子們度過歡樂時間。6/15(日)與6/29(日)於7F金石堂舉辦「晴天姐姐說故事」活動，免報名、免費參加，透過生動活潑的說故事方式，啟發孩子的閱讀興趣與想像力。6/28(六)有寰宇家庭的「萌寶貝爬爬樂」，邀請7-13個月的小寶貝們來同樂競速，現場不僅有精美參加禮，前三名還可獲得豐富優勝禮，趕快上寰宇家庭官網報名吧。同時，7F金石堂也有新天鵝堡桌遊體驗，免費的桌遊體驗可以訓練到邏輯思考、口語表達以及人際關係經營。

炎炎夏日不必出遠門，就來豐原太平洋百貨享受「涼」感購物趣，不論是搶便宜、撿好康，還是帶孩子參加寓教於樂的活動，都是最佳選擇。歡迎全家大小一同前來共度精彩又涼爽的年中慶時光！