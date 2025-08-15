　
長期投入校園戒菸　醫師羅錦祥籲「找人協助」提高成功率

▲投入校園戒菸，羅錦祥籲青少年戒菸找人幫

▲醫師羅錦祥長期投入校園戒菸衛教工作。（圖／聯新國際醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

聯新國際醫院家庭醫學科主治醫師羅錦祥、長期投入校園戒菸衛教工作，14日指出，在戒菸門診接受治療的民眾中，近九成於18歲前即接觸菸品並成癮，顯示青少年時期的人際互動，往往左右健康行為。

而研究顯示，若身邊多數朋友吸菸，青少年吸菸率可達40%，是沒有吸菸朋友者的12.6倍，顯示同儕壓力與情感認同是青少年接觸菸品的關鍵誘因。

▲投入校園戒菸，羅錦祥籲青少年戒菸找人幫

▲尼古丁戒斷症候群。（圖卡製作／羅錦祥醫師）

羅錦祥提醒，吸入菸品後僅需7秒，尼古丁便會進入大腦，刺激多巴胺分泌，帶來短暫愉悅感，但由於代謝快速，容易造成反覆依賴。青少年對尼古丁特別敏感，比成年人更容易成癮，長期吸菸恐導致記憶與學習力下降、情緒不穩、焦慮甚至憂鬱，對身心發展影響深遠。

聯新國際醫院長期投入菸害防制工作，攜手國小、國中及高中舉辦多場宣導講座，守護學子健康。由於現行法規規定戒菸門診限18 歲以上參加，院方每年與桃園市政府衛生局合作，開設為期 4 至 6 週的戒菸班課程。由家醫科醫師、心理師、戒菸個管師、營養師及運動醫學中心組成專業團隊，協助學生釐清吸菸動機，並打破「友情綁架」的迷思。

▲投入校園戒菸，羅錦祥籲青少年戒菸找人幫

▲青少年電子煙 (示意圖／聯新國際醫院提供)

課程中，羅錦祥曾協助一名因朋友影響而開始吸菸的學生，透過引導建立自我立場，勇敢表達不吸菸的態度，更邀請朋友一同面對菸癮問題，形成正向支持的同儕關係，展現戒菸班的正面影響力。

在戒菸過程中，最困難的關卡是「尼古丁戒斷症候群」，常引發焦躁、頭痛、腸胃不適或注意力不集中等強烈的不適，成為戒菸失敗的主要原因，羅錦祥呼籲戒菸找人幫，尋求專業協助與心理支持，讓戒菸之路不孤單，更能提高成功率。

衛福部國民健康署112年調查指出，有82.1%學生表示不吸菸，但仍有近兩成青少年無法抵抗菸品誘惑。尤其是造型吸睛、氣味新穎的電子煙與加味菸，在國中及高中職學生中曾經使用比例分別為3.2%和6.3%，最新一次取得電子煙主要來源包括有「家人親戚同學或朋友免費給的」、「網路販售平台上買的」及「跟同學或朋友買的」，顯示青少年抽菸狀況深受生活環境影響。

