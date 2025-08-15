籃球迷快看！桃園珍珠海岸國際音樂節　NBA兩人巨星8/30降臨

▲桃園珍珠海岸國際音樂節，邀兩大NBA球星8/30降臨。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在竹圍漁港盛大登場，今年活動亮點十足，除了有20組國內外人氣樂團歌手開唱外，本次特別邀請到兩大NBA現役球星紐約尼克隊唐斯Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊雷納德Kawhi Leonard一同現身，讓活動成為今夏最受矚目的音樂與運動盛會。

市長張善政14日表示，兩大球星降臨桃園機會難得，球迷朋友們千萬別錯過，也歡迎各界趁著暑假尾聲，一起到竹圍漁港感受海風、音樂與國際球星的魅力，為今年夏天留下最難忘的回憶。

市府表示，兩位NBA巨星將於8月30日出席位於桃園巨蛋的籃球表演賽，結束後即前往竹圍漁港「珍珠海岸國際音樂節」參與「國際職籃球星表演賽」，跟球迷近距離互動，讓音樂祭典結合籃球運動，創造出多元跨界的娛樂體驗。此外，Karl-Anthony Towns也將與張市長出席相關公益活動，展現個人親和力。

Kawhi Leonard現年34歲，以低調內斂的球風聞名，生涯迄今榮獲2座NBA總冠軍、2座總決賽最有價值球員（FMVP）、2屆年度最佳防守球員、3次最佳防守第一隊及6度明星賽入選，曾率領兩支不同球隊拿下總冠軍，是NBA現役最著名的球星之一。

Karl-Anthony Towns現年29歲，2015年以狀元之姿進入NBA並榮膺新人王，去年休賽季加盟紐約尼克，上季例行賽繳出場均24.4分、12.8籃板、三分命中率42%的優異成績，帶領球隊闖進東區冠軍賽，並入選年度最佳陣容第三隊。Towns稍早也透過影片向球迷喊話，表示自己將出席桃園珍珠海岸國際音樂節，並對此感到「超級興奮」，約定與球迷台灣見！