不是電影特效！雷擊瞬間「電光炸裂」噴火球　8秒震撼片瘋傳

▲南卡州一場雷擊宛如災難電影。（圖／翻攝臉書Mount Pleasant Police Department，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國南卡州上演震撼場面，一道閃電直接擊中電線桿，瞬間引發爆炸與火勢，甚至出現藍色強光與巨大火球，場面宛如好萊塢災難片，過程都被行車記錄器拍下。

A bit too much excitement for a Monday! The lightning strike caused our power outages and traffic delays. Fortunately, no one was injured, and @DominionEnergy responded quickly, restoring power and removing the downed wires. pic.twitter.com/PyieuiTG1K — Mount Pleasant PD (@MountPleasantPD) August 11, 2025

NBC報導，這起事件11日發生在17號公路的芒特普萊森特市（Mount Pleasant）路段。當時顯然下著滂沱大雨，雷電猛烈擊中電線桿後，立即產生強光、火球與爆炸，電線起火斷裂，宛如災難將至。

這段影片剛好由該市一台警車的行車記錄器拍下，警局在臉書分享這段影片時，還配上知名樂團AC/DC名曲「Thunderstruck」，「周一有點太刺激了！雷擊造成停電和交通延誤，幸好沒人受傷。」

網友們驚呼連連，由於畫面「電影感」十足，不少人懷疑是特效。有人詢問「這是什麼電影？」另一名網友表示「看起來像科幻片場景」，甚至有人開玩笑說，「你們是在高譚市嗎？」也就是DC漫畫中蝙蝠俠居住的虛構城市。

這起意外雖未造成人員傷亡，但導致當地大範圍停電，17號公路雙向封閉數小時。電力公司Dominion Energy迅速派員搶修，清理斷落電線並恢復供電。