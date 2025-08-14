　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

▲台南左鎮化石園區8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，規劃五大互動體驗活動，親子同樂邊玩邊學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南左鎮化石園區8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，規劃五大互動體驗活動，親子同樂邊玩邊學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著電影《侏羅紀世界：重生》熱映，恐龍熱潮再度席捲全台，台南左鎮化石園區將於8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，活動從上午9時30分至下午4時，精心規劃5大主題體驗活動，結合教育、互動與親子共學，讓大小朋友在遊戲中探索史前世界。

▲台南左鎮化石園區8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，規劃五大互動體驗活動，親子同樂邊玩邊學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次主題日亮點之一，是全新3D劇場影片《Dinosaur》，透過擬真視覺與立體聲效，帶領觀眾穿越時空，身歷其境感受恐龍的生活與生態壯闊場景。其餘活動包括 萬代恐龍模型組裝、恐龍彩繪、恐龍胸章與鑰匙圈製作、古生物拼圖 等，除了3D影片酌收50元，其餘活動憑入園門票免費參加，採現場報名、分場次進行。

▲台南左鎮化石園區8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，規劃五大互動體驗活動，親子同樂邊玩邊學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

園區更設計多項互動好康：參加任一體驗活動的前 300名 民眾可獲得限量「遠古爬爬走」特展貼紙；完成 三項以上體驗，還可參加轉盤抽獎，獎品包括恐龍主題繪本、鱷魚手偶、海膽化石、吉祥物杯套及化石館紀念一卡通，兼具實用與紀念價值。

台南市立博物館館長 何秋蓮 表示，左鎮化石園區長期致力於古生物教育，今年暑假推出戶外「足下寶藏」化石踏查與此次恐龍主題日，希望以更親民、有趣的方式，拉近博物館與民眾距離，讓科學教育不再僅存在課本，而能在日常生活中隨時參與。

▲台南左鎮化石園區8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，規劃五大互動體驗活動，親子同樂邊玩邊學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，8月31日前，憑 左鎮化石園區實體門票 至南台影城觀賞《侏羅紀世界：重生》，還可享每張 200元專屬優惠票價。台南市立博物館誠摯邀請對恐龍、化石與自然科學有興趣的大小朋友，8月17日來園區，一同展開結合知識與樂趣的遠古冒險之旅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案　文化局：樓層降低兼顧安全與權益

薛薛搶先開吃！「縱谷部落食樂園」5週年　品味食物保存魔法

3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

中台世界博物館館慶推茶文化體驗活動　8／19起免費入館

獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案　文化局：樓層降低兼顧安全與權益

薛薛搶先開吃！「縱谷部落食樂園」5週年　品味食物保存魔法

3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

中台世界博物館館慶推茶文化體驗活動　8／19起免費入館

獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

劉榮華檢察官解析消費糾紛與打詐防詐案例　華醫邀民眾聆聽

Gemini App推出「臨時聊天」功能　一次性對話不留紀錄

大學生程度越來越差？　退休校長曝實情：新科技太快了

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

金曲男星隔10年癌症復發！　緊急手術留「8公分疤」露面吐近況

楊柳颱風最後1萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

地方熱門新聞

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳強襲台東「吹飛光電板」！恐怖瞬間曝

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

楊柳襲台30萬戶停電　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

51歲美容師摔傷失業不氣餒靠職訓轉戰健身界當講師

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

李浡紳獲廚藝雙金帽獎

爭分奪秒搶救生命！南消二大舉辦「骨針」急救教育訓練

更多熱門

相關新聞

南青首場審議台南左鎮登場共繪光榮農業區轉型藍圖

南青首場審議台南左鎮登場共繪光榮農業區轉型藍圖

台南市政府推動的「2025年台南青年審議民主行動計畫」正式啟動，首場工作坊於4日在左鎮區公所登場，為期2天，由入選團隊「漫活淺山×惡地再生」引領青年與地方居民對話，共同探討光榮休閒農業區的未來轉型方向，市府期待透過審議民主，引導青年成為政策共構與地方創生的推動者。

穿越侏羅紀！左鎮化石園區推3D恐龍新片50元看霸王龍還能抽樂高

穿越侏羅紀！左鎮化石園區推3D恐龍新片50元看霸王龍還能抽樂高

雨夜迷途碩士生困台南左鎮山區！所長吳政穎貼心救援下山

雨夜迷途碩士生困台南左鎮山區！所長吳政穎貼心救援下山

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

最大火星隕石1.6億成交　恐龍化石10億落槌

最大火星隕石1.6億成交　恐龍化石10億落槌

關鍵字：

3D劇場史前世界左鎮化石恐龍

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面