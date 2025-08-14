3D劇場沉浸史前世界　左鎮化石園區「尋找恐龍身影」活動登場

▲台南左鎮化石園區8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，規劃五大互動體驗活動，親子同樂邊玩邊學。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著電影《侏羅紀世界：重生》熱映，恐龍熱潮再度席捲全台，台南左鎮化石園區將於8月17日舉辦「恐龍主題日─尋找恐龍身影」，活動從上午9時30分至下午4時，精心規劃5大主題體驗活動，結合教育、互動與親子共學，讓大小朋友在遊戲中探索史前世界。

本次主題日亮點之一，是全新3D劇場影片《Dinosaur》，透過擬真視覺與立體聲效，帶領觀眾穿越時空，身歷其境感受恐龍的生活與生態壯闊場景。其餘活動包括 萬代恐龍模型組裝、恐龍彩繪、恐龍胸章與鑰匙圈製作、古生物拼圖 等，除了3D影片酌收50元，其餘活動憑入園門票免費參加，採現場報名、分場次進行。

園區更設計多項互動好康：參加任一體驗活動的前 300名 民眾可獲得限量「遠古爬爬走」特展貼紙；完成 三項以上體驗，還可參加轉盤抽獎，獎品包括恐龍主題繪本、鱷魚手偶、海膽化石、吉祥物杯套及化石館紀念一卡通，兼具實用與紀念價值。

台南市立博物館館長 何秋蓮 表示，左鎮化石園區長期致力於古生物教育，今年暑假推出戶外「足下寶藏」化石踏查與此次恐龍主題日，希望以更親民、有趣的方式，拉近博物館與民眾距離，讓科學教育不再僅存在課本，而能在日常生活中隨時參與。

此外，8月31日前，憑 左鎮化石園區實體門票 至南台影城觀賞《侏羅紀世界：重生》，還可享每張 200元專屬優惠票價。台南市立博物館誠摯邀請對恐龍、化石與自然科學有興趣的大小朋友，8月17日來園區，一同展開結合知識與樂趣的遠古冒險之旅。