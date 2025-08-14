　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

▲楊柳颱風強降雨造成中橫公路薛家場路段上邊坡坍方落石。（圖／公路局提供，下同）

楊柳颱風強降雨造成中橫公路薛家場路段上邊坡坍方落石。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

楊柳颱風強降雨，造成中橫公路台8線155.8k薛家場路段上邊坡坍方落石，14日工務段進一步清理坍方土石後，發現路基缺口，影響範圍約20公尺長，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修團隊立即調運混凝土塊狀護欄於現場排放布設，以提升行車安全。

東區養護工程分局表示，為避免路基災害擴大，自14日中午12時起，台8線洛韶至西寶（152k~159k）限重3.5公噸（含）以下之車輛通行。

▲楊柳颱風強降雨造成中橫公路薛家場路段上邊坡坍方落石。（圖／公路局提供，下同）

工務段清理坍方土石發現路基缺口，影響範圍約20公尺長。

工程分局同時表示，為利災害搶修，將配合台8線現階段「關原至天祥（116.4k~167.1k）日間開放通行」及「天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次開放通行」等措施實施交通管制，原則配合遠端及相鄰工區管制、放行時間，約1小時放行一次，並儘量避免用路人沿途長時間停等。

公路局呼籲山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【快解體了...】楊柳颱風掀飛機車座墊！騎士路旁狼狽裝回

相關新聞

中橫靳珩隧道西口落實　14日上午10時搶通

中橫靳珩隧道西口落實　14日上午10時搶通

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段調派搶修人員及機械於現場待命，因雨勢持續，水瀑及間歇落石尚未減緩，搶修團隊持續守視伺機搶修，但因傍晚天色漸暗視線欠佳，為確保搶修人員安全，原定17時放行時段取消，預計明(14)日上午10時搶通。

全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

全台預警封閉路段增至19處　中橫公路榮興段土石坍方

全面備戰楊柳颱風南市工務局補防風林缺口、稽查工地防汛

全面備戰楊柳颱風南市工務局補防風林缺口、稽查工地防汛

大型車、微電車今起可線上報廢車牌　違規上路最高罰10800元

大型車、微電車今起可線上報廢車牌　違規上路最高罰10800元

楊柳颱風進逼　首波警戒「10處公路」不排除預警封閉

楊柳颱風進逼　首波警戒「10處公路」不排除預警封閉

關鍵字：

中橫薛家場路基缺口3.5公噸車輛

讀者迴響

