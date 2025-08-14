薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

▲楊柳颱風強降雨造成中橫公路薛家場路段上邊坡坍方落石。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

楊柳颱風強降雨，造成中橫公路台8線155.8k薛家場路段上邊坡坍方落石，14日工務段進一步清理坍方土石後，發現路基缺口，影響範圍約20公尺長，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段搶修團隊立即調運混凝土塊狀護欄於現場排放布設，以提升行車安全。

東區養護工程分局表示，為避免路基災害擴大，自14日中午12時起，台8線洛韶至西寶（152k~159k）限重3.5公噸（含）以下之車輛通行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲工務段清理坍方土石發現路基缺口，影響範圍約20公尺長。

工程分局同時表示，為利災害搶修，將配合台8線現階段「關原至天祥（116.4k~167.1k）日間開放通行」及「天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次開放通行」等措施實施交通管制，原則配合遠端及相鄰工區管制、放行時間，約1小時放行一次，並儘量避免用路人沿途長時間停等。

公路局呼籲山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾可充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

