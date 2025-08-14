北農連四波平穩價格蔬菜登場　颱風季照樣安心買！

▲北農共推出13項平穩價格蔬菜。

圖、文／北農提供

自七月初以來，受颱風與西南氣流連續影響，產地供應量不穩定，蔬菜價格持續偏高，產地復耕情形緩慢，楊柳颱風又持續來襲，為讓民眾能安心購買日常所需，北農啟動第四波「平穩價格蔬菜」專案，活動自8月15日至8月21日止，為期七天，透過雙北實體超市與線上電商平台同步進行，以穩定價格、確保民生所需。

北農表示，此次優惠共推出13項平穩價格蔬菜，包括國產馬鈴薯、鮮香菇、有機霜降黑蠔菇、有機A級杏鮑菇、有機紅蘿蔔，以及進口蘿美、進口青花菜、進口洋蔥及日本山藥，另推出鮮採香菇、秀珍菇、黑木耳、杏鮑菇單包特價36元，任選3包99元，單筆購買有機霜降黑蠔菇2盒特價65元，不僅種類多元，也兼顧營養均衡與料理便利性，適合各種家庭餐桌需求。

北農指出，為方便無法親臨超市選購的民眾，北農嚴選電商平台持續推出「有機－平穩價格蔬菜箱」宅配方案，提供免運優惠，每日限量300箱，民眾可透過指定購買平台（https://tapmc.pse.is/tezvb）線上預訂，輕鬆送達家中，滿足日常飲食所需，兼顧健康與便利。

北農呼籲消費者可優先選購耐儲存的蔬菜品項，如地瓜、馬鈴薯、南瓜等，以緩解供需不平衡之情形。未來蔬菜價格的變化，仍將受到氣候條件及農地復耕狀況的影響。對此，北農已加強與產地間的聯繫，掌握災損評估、復耕進度及交通運輸等相關資訊，積極調配貨源，北農持續臺北市政府政策，穩定價格，以維護消費者權益。