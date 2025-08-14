王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

▲王祖賢大方答應合照。圖片由左自右分別為薔薔、王祖賢、郭靜純。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

記者葉國吏／綜合報導

「永遠的小倩」女星王祖賢，20年前息影候定居加拿大溫哥華，同時開設一間艾灸館。薔薔近日分享與女星郭靜純在加拿大見面的影片，兩人一起前往王祖賢經營的艾灸館，結果幸運遇見本人，還一起合照。雖然影片中的王祖賢帶著口罩，不過郭靜純在臉書貼出「無罩版」照片，讓人可以一堵王祖賢現在的模樣。

薔薔13日在個人YouTube頻道「林嘉凌薔薔Maze」上傳新影片，分享她與郭靜純在加拿大見面、同遊的過程，兩人聽聞王祖賢在當地經營艾灸館，便決定前往體驗，原本友人覺得她們不可能遇到王祖賢，沒想到一進到店裡，王祖賢就站在店內，讓她們忍不住直呼「太幸運了」。

▲郭靜純貼出王祖賢沒戴口罩的照片。（圖／翻攝臉書／郭靜純）

影片上傳之後，女星郭靜純也在臉書發文「耶！無比興奮今天終於可以公開～就是，我們見到倩女幽魂-王祖賢，終於在溫哥華享受祖賢姐經營的「艾灸」。我真的要說永遠的偶像「祖賢姐」非常親切熱情，在健康養生領域非常的專業，一次就見效！超推。」

郭靜純同時也貼出王祖賢沒有戴口罩的照片，許多網友見狀留言「美女見美女美極了」、「還是一樣美」、「小倩還是仙女漂漂。」