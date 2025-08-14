全國首例公開拍賣USDC穩定幣！　士林分署流程一次看

記者黃翊婷／台北報導

法務部行政執行署士林分署將在下周二（8月19日）舉辦「加密貨幣專場拍賣會」，除了公開拍賣泰達幣（USDT）之外，還有全國首次拍賣美元穩定幣（USDC），應買人需憑身分證辦理登記，再領取號碼牌入場競標，若單筆拍定金額達50萬元（含）以上，僅能以「匯款」方式付款。

▲民眾若有意參與拍賣活動，記得要先去辦理登記。（圖／取自士林分署網站）

士林分署表示，士林地檢署日前偵辦一起詐欺案，查扣的加密貨幣包括2597餘顆泰達幣（USDT）、2849餘顆美元穩定幣（USDC），並委由士林分署依法變價拍賣，士林分署將在8月19日上午10點舉辦「加密貨幣專場拍賣會」，本次拍賣共分成2標，分別為2597.0277顆泰達幣（USDT）及2849.838912顆美元穩定幣（USDC），各定有底價，採現場喊價競標方式進行，只要出價最高且達底價，就有機會將加密貨幣直接轉入冷錢包。

士林分署提醒，這是全國首次拍賣美元穩定幣（USDC），若民眾有意參與，請在拍賣開始前先進行登記，登記時間為當日上午9點30分至10點，應買人需憑身分證辦理登記，才能拿到號碼牌並入場競標，付款方式則可以選擇現金或匯款，但如果單筆拍定金額達50萬元（含）以上，則只能以「匯款」方式付款。

加密貨幣點交作業部分，士林分署說明，若幸運得標，拍定人要在當日下午2點至5點，攜帶本分署出具的拍定證明、繳款收據、加密貨幣錢包地址（帳戶）資料及身分證明等文件，前往士林地檢署贓物庫（地址：台北市士林區士東路190號）辦理點交作業，有意參與活動的民眾請詳加留意上述流程規定，並準時到場，千萬別錯失這次機會。