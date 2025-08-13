士林夜市突「滿血復活」！驚人改動觀光客看呆　假日人潮爆滿

▲士林夜市改版以後，吸引了大量人潮到場。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

士林夜市曾因觀光爭議與疫情影響而冷清，如今人潮回流，尤其地下美食街翻新後，空間寬敞、冷氣開放，吸引許多遊客駐足用餐，重新展現熱鬧景象。有民眾看見全新的設備以後，也不禁讚嘆相當乾淨、整齊，且不用再風吹雨淋。

近日有網友在社群軟體Threads上分享，假日前往士林夜市驚喜發現，地下美食街環境煥然一新，冷氣強勁，讓人能舒適享受美食。大量座位幾乎全滿，現場人山人海、相當熱鬧。

許多網友稱讚改裝後的地下美食街乾淨整齊，且不怕風吹雨淋，氛圍堪比百貨公司美食街，店家多為老字號小吃，口味依舊道地，成為逛夜市前的首選地點。

不過，也有人感嘆，改成現在的樣子以後，就類似百貨公司「美食街」的感覺，沒有過去夜市邊走邊吃的氣氛，難免會感到哪裡不對勁。

事實上，士林市場地下美食2011年啟用以後，相當受到民眾歡迎。為了能夠提供更良好、舒適的消費環境，台北市市場處與經濟部共投入將近1億元的經費，重新整理門面，並且將室內翻新。

今年4月25日地下美食街重新開幕，現在不但有寬敞明亮的空間，店家的營業設備也經過改善，且還有冷氣可以吹，用餐體驗大幅提升。