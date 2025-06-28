從老街廓到新綠洲　三重行政園區計畫打造2公頃城市綠洲

▲中山藝術公園草坪廣場。



圖、文／新北市政府城鄉發展局

三重為新北市最早期開發的行政區之一，面臨公共設施老化、建設新舊並存、活動空間衝突及人行道狹窄等都市課題，新北市府積極盤點公有土地，選定行政機關密集、人口稠密的三重行政園區，啟動大規模景觀改造與空間重整，翻轉三重舊市區印象，營造城市風廊，發展具備氣候調適能力的都市綠基盤，推動都市更新與生態共生，實現韌性與美感並存的舊市區空間轉型。

城鄉發展局表示，三重行政園區改造涵蓋三重區公所、聯合醫院、三重綜合體育場、中山藝術公園(捷運菜寮站出口)與過圳公園等五處公共場域，範圍總計達2公頃，規劃重點聚焦於「整合行政機關機能」、「擴增綠地與開放空間」以及「導入15分鐘淨零生活圈」三大方向。透過拆除圍牆、調整人行空間、增加綠地面積、更新街道傢俱遊具設施、移除老舊設施與釋放街廓空間，營造連續性風廊，重構破碎的都市紋理與綠帶系統，總計提升綠覆率26.4%，新規劃3處城市森林廣場、地景遊憩場及2.5公里林蔭步道，提供三重在地可辦理市集、節慶及戶外活動的優質空間，打造質感城市建設，碳排放減量達1,780噸，達到環境永續、生態共融與低碳發展效益。

▲聯合醫院人行道拓寬改善。



城鄉發展局李淑鈴副總工程司表示，行政園區計畫串聯洽公、醫療與運動空間等城市重要節點，打造一體化、開放式的行政服務場域，提升市民使用便利性與服務可及性，結合「15分鐘淨零生活圈」理念，拓寬不足60公分的人行道至2.5公尺以上，供民眾步行及騎乘自行車，建構綠色低碳交通系統，鼓勵民眾低碳出行，營造人本、無障礙友善的生活場域，成功整合空間美學與永續治理，讓都市轉型不只看得見，更真正感受得到。

▲過圳公園改善後。



改造後的三重行政園區不僅提升都會區景觀品質、活化閒置空間，更營造城市風廊，讓城市面對暴雨、熱島效應等極端氣候更具適應力，強化都市韌性並接軌國際淨零碳趨勢，提升三重都會區生活品質，融合景觀設計與微氣候調適的規劃手法，迄今已榮獲多項國內外景觀設計獎項，為舊市區更新與城市治理立下嶄新典範。

▲三重體育場地景設施。