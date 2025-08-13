4%利息太誘人！女匯1500萬投資「假安盛」　警銀聯手阻詐

記者鄧木卿／台中報導

台中市44歲徐姓女子被「海外保險公司」香港安盛集團高達4%利息吸引，打算一口氣匯款50萬美元，機警的銀行行員察覺徐女神情緊張，員警也發現所謂的「公司官網」與真正官方網站網址與內容不符，根本是仿冒的釣魚網站，徐女驚覺受騙，當場放棄匯款。

▲4%利息太誘人，台中女匯1500萬投資香港安盛險被騙。（圖／民眾提供）

台中市警察局第二分局警員侯瑞峰、胡文溱，前（11）日中午獲報趕赴銀行，徐女表示，透過朋友得知「海外保險公司」香港安盛集團推出的儲蓄型保單，利息高達4%，決定匯款50萬美元，但徐女卻無法清楚說明投資細節與提供相關證明文件。

員警耐心解說指出，該公司名稱早已多次遭詐騙集團冒用行騙，要匯款的帳戶金流異常，而且「公司官網」與真正官方網站網址與內容皆不相符，確定是詐騙集團收款帳戶，徐女才驚覺差點受騙。

第二分局分局長鍾承志提醒民眾，詐騙集團常以「境外保險投資」為包裝，聲稱穩定高收益、低風險，並以「免稅」、「海外資產配置」等話術吸引民眾上鉤，而且冒用國際知名保險公司名稱與Logo，建立假官網、偽造證書與契約，甚至安排「專員」一對一指導匯款，讓被害人誤以為流程專業、合法。

然而，一旦資金匯至境外帳戶，幾乎不可能追回，且因交易跨國、法域不同，查緝難度極高，呼籲民眾，若接獲境外保險投資邀約，應先透過官方管道查證該公司是否具備合法經營資格，同時比對官方網站網址，避免誤入仿冒釣魚網站，任何要求將資金直接匯往境外私人或公司帳戶的行為，都是重大警訊。