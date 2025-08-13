狂提當年黃國昌　20歲少女吳亞昕反對核三重啟：核廢料無解

▲正反方代表分別為民眾黨主席黃國昌與20歲首投族、親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕。（圖／中選會提供）

記者詹詠淇／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投開票，中選會在投票前舉辦5場意見發表會，今（13日）下午舉行第四場說明會，由中選會委員吳容輝主持，正反方代表分別為民眾黨主席黃國昌與20歲首投族、親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生的吳亞昕。吳亞昕發言時數度提到2018年的黃國昌，質疑問題沒有改變，但黃國昌立場卻改變了，今天黃國昌選擇重啟，是因為風險變小，還是政治立場改變，風險就能被接受？她也質疑，核廢料要放在哪，如何克服斷層問題，如何面對核災風險與世代正義帶來的挑戰？

吳亞昕在第一輪發言表示，自己今年20歲，即將在823公投投下人生第一張票，會反對核三廠重啟，是逐漸了解核能過程，核能風險深切影響這一代及未來很多代人的生活。她指出，正方代表黃國昌2018年同樣受邀擔任「以核養綠」反核代表，聲稱追求非核家園是他不變的價值，雖然黃國昌強調時空不同已改變因素，但她還是不能理解，畢竟核廢料處理跟2018年一樣只能放核電廠內，沒找到最終處置場。

吳亞昕說，地質科學早確認，核三廠下方是活動斷層，身為公民的她很困惑，希望黃國昌能明確告訴大家，核廢料放哪裡？如何克服斷層問題？如何面對挑戰？身為20歲青年，她跟很多同齡人一樣，希望台灣邁向環境永續、公平正義，反對核三廠選址不當，也反對所有能源選址設施選址不當。有人可能會說，以前人哪有這麼傻，知道底下有斷層，還蓋在那，但核三建造是1980年代，當時地質科學跟現在有很大落差。

吳亞昕指出，台灣斷層多，地震也頻繁，斷層錯動造成地表變形，蓋在斷層帶上的核三廠面臨風險，建物再能抵抗搖晃都沒用。該怎麼做，國際有2案例，面對該情形，美國選擇直接除役，遷走核廢料，日本則是明文規定，不允許重啟運轉。

吳亞昕提到，台大地質科學系教授陳文山曾說過，廠區底下有活動斷層是非常危險的事情，並非人文力量可以改變的。她想請問民眾黨團，提案說「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」但，無安全疑慮是什麼？又要如何做到？

吳亞昕說，福島核災後14年過去，直到現在仍有2.4萬居民無法回到家鄉，許多青年得到甲狀腺癌，許多人需要持續接受檢查，這就是核災代價。這幾天她收到封來自福島的21歲青年信件，信件內容是對台灣年輕人說的話，談及自己在311時6歲經歷核災的記憶，及家人在事故發生後2周決定至新潟避難，至今14年過去，像他這樣的年輕人仍得每年接受甲狀腺癌檢查，很多人仍無法回到故鄉，一場核電事故改變所有人的人生。

她說，很多人說核電乾淨便宜，但福島經驗告訴大家「這完全不是事實」，回到往日生活，需要大量時間、金錢，我們責任是選擇安全能源，並拒絕將同樣的苦難，遺留給未來世代，希望在台灣的大家，不要把福島核災看成遙遠國家的事，做出選擇前務必三思。

吳亞昕指出，看到這封信中這些跟她差不多年紀的人，經歷跟她完全不同的童年，很難想像他們生活經過核災影響程度這麼大、又是如何長大的，也希望大家能更加謹慎思考，讓台灣新世代不必經歷相同苦難。這幾天還有19歲的朋友找她討論，友人原先沒有特定立場，整理資料、討論後決定反對，友人一句話令她印象深刻，「如果我因為擔心缺電投下同意，結果風險卻是恆春人要承擔，我會覺得自己很自私。」

吳亞昕認為，從日本青年信件與朋友間討論，可看出核能使用跟社會正義有很大關聯，「我們都不想成為只顧自己不顧別人的人」。

吳亞昕說，想請教黃國昌兩個問題，第一，民眾黨去年總統選舉提出能源配比中，規劃2030年核能要10%，今天就算核三重啟，最多增加3至5%電力，其他怎麼來？要打算重啟新北早已除役的核一、核二？

第二，吳亞昕說，核能發電產生的核廢料現在放新北、恆春核電廠內及蘭嶼，她今年20歲，「我們大多數人可能比這些核廢料早走」，請問負責任的核廢料最終處置場要放在哪裡？

吳亞昕在第二輪發言提到，這次公投主文是「是否重啟核三」，但背後真正要問的是，對台灣而言，什麼樣的能源路徑選擇，才是對未來負起責任？40年前人們普遍對核能充滿信心，甚至樂觀認為很快找到處理方式，但日本福島核災打破了這個神話。

吳亞昕說，2024年總統大選各黨提到的能源配比，再生能源三黨占比27%至30%，既然重視再生能源，就要面對再生能源的發展問題，而不是汙名化，對核能也能更理性科學討論。

吳亞昕也說，「在我出生前，大家都說核廢料很快能解決，但今天連最終處置場都沒有，我們要如何相信有解？真承擔核廢難題的，不就是我們這群正要邁入社會的青年？」因此台灣現階段不應該討論如何重啟核三，更關鍵因素，是核廢料處置無解。

吳亞昕指出，2018年黃國昌以反核身分代表隊核廢料最終處置提出意見，當時指出，所有人都知道核廢料問題非常困難，即使是低階核廢料，最大困難是沒人希望把核廢料放在左鄰右舍，這個說法不是空穴來風，而是台灣十幾年前低階核廢料選址的困境。2012年經濟部公告遴選選址台東、金門，當時在地反對聲浪大，當地政府拒絕辦理公投，選址程序再次卡關，至今仍沒有任何進展。

吳亞昕說，黃國昌當時也質疑，如果事情這麼簡單，為何全世界只有地質特殊的芬蘭找到處置場。直至今日，核廢料問題仍舊無解，不單是技術問題也不是政治口號，而是透過什麼程序處理核廢料及最終是由誰承擔風險，這些關乎社會公平正義，我們有無真正在乎考慮台灣每個人？今天黃國昌選擇站在重啟的那一邊，難道因為風險變小了？還是政治立場改變，風險就能被接受了？我們這代人不會遺忘，也不會忘記核廢料對未來影響。

吳亞昕提到，德國政府也說，只要核電沒有結束，就不可能誠實處置核廢料，只有停止核電廠，核廢料總量才能被估算，也才能真正處理核廢料。所以現在停止核電廠運作，是台灣要處理核廢料最關鍵一步，如果繼續使用核電，產生更多核廢料，問題永遠無法解決。

吳亞昕強調，核廢料處置是世代正義問題，要數千萬年後才能解決，沒資格為這一代的電力需求，把風險全給下一代。如果今天繼續使用核電，還有資格要求地方接納核廢料，告訴後代我們已經盡力？反對重啟核三，拒絕這種不斷延後責任的能源政策，我們要願意誠實面對核廢料。

吳亞昕提到，黃國昌曾說，從過去經驗發生事故，他沒辦法負責任告訴下一代這是負責任的能源路徑，難道現在他認為重啟核三對這一代是負責任能源路徑？今天自己跟黃一樣，都是公民秉持良心的站在台上，說的每句話都有資料佐證。黃也說過，維持穩定電力是大家共同責任，但發展核能不是萬靈丹，核電終究不是面對這些問題的解方，更不是良好的解方，自己今天站在這，不單希望聲音被聽見，更希望台灣社會願意傾聽重視這個世代聲音。

吳亞昕說，今天站這台上是希望關鍵問題能被討論清楚，我們自己就能為自己這一代、未來世代負起責任，在風險沒被釐清情況下，是否重啟核三，不應該被草率由全國公民投票決定，823出門投不同意，一起為台灣能源選擇負起責任。