　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的郭哲敏2022年涉犯地下匯兌案逃亡出境，他名下的北市88會館宴請高階警官往事被起底、多人遭拔官懲處，時任刑事局偵查第一大隊偵查正黃立恒不服被記申誡1次，提告主張受長官邀約到88會館應酬，比郭案發早4年，郭不在場、他也不認識郭，要求撤罰，台北高等行政法院判黃敗訴，可上訴。

黃立恒本案是在2018年10月23日到88會館參加飯局，2023年警方清查曾出入88會館的官警，刑事局以黃當年明知飲宴費用是由與警察人員職務有利害關係的他人支付，黃沒向長官與政風單位事先報准、也沒事後報備，同年11月9日記他申誡1次。

黃向公務人員保障暨培訓委員會提起復審被駁回，改提本件行政訴訟，要求撤罰，主張當年受洪姓長官邀約到88會館飲宴，在座都是官警同仁與配偶，並非女子作陪或列管份子出沒的聲色場所，且直屬長官在場，無須再簽報長官與知會政風單位，他更不可能貿然問長官是誰出錢。

此外，黃主張郭哲敏案發於2022年，比本案飲宴晚4年，依考試院銓敘部函令，記過或申誡的行為逾3年不予追究，本案已超出懲處時效，且郭所涉重大犯罪，非他負責業務，他當時不認識郭、不知郭與88會館的關係，郭也沒出現在飯局裡。

刑事局反駁指出，郭哲敏在2018年間，已被檢警列為重點偵查對象，黃立恒難以推諉不知，且黃當年到88會館是受邱姓商人之邀，每人免費接受單價逾3千元的套餐招待，屬於「餽贈財物」，依《公務員廉政倫理規範》，有義務事後簽報長官並知會政風單位。

刑事局主張懲處時效應從知情之日起算，台北市警局刑警大隊2023年6月16日，將黃男本件調查結果函知刑事局，因此懲處時效並沒逾期。

法官認為雖無法證明黃男當時知道88會館是郭哲敏的私人招待所，也可能不知郭涉嫌犯罪，但本案飲宴每人套餐平均花費4311元，已超出《倫理規範》所定3000元正常社交禮俗標準上限，儘管現場沒人說誰買單，黃男久任高階警官，對來源不明的餽贈財物，「焉無所疑？」

法官認定黃男本件接受超額餽贈，卻違反簽報長官並知會政風單位的義務，刑事局本件懲處從知情之日起算，未超過3年時效，因此記黃男申誡1次、並無違誤，據此判黃男敗訴，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚見「支解狗肉」！每公斤賣400元
賞巴掌逼大學生下跪道歉！「田老大」店要倒了
高鐵明天中午前正常行駛　旅客未搭乘「1年內全額退票」
恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持
楊柳開眼準備登陸！衝刺穿台「破壞性強風」　陸警擴大13縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男：用強勢來得到妳　下場曝光

詐助理費判5年半定讞　嘉市議員戴寧將解職入獄！啟動防逃機制

快訊／板橋牛肉麵店2樓火警！3人被救出　男屋主命危搶救中

沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

高雄小港眼鏡蛇出沒！近2月「3落網2在逃」　里長籲散步要小心

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男：用強勢來得到妳　下場曝光

詐助理費判5年半定讞　嘉市議員戴寧將解職入獄！啟動防逃機制

快訊／板橋牛肉麵店2樓火警！3人被救出　男屋主命危搶救中

沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

高雄小港眼鏡蛇出沒！近2月「3落網2在逃」　里長籲散步要小心

楊柳颱風逼近！卓榮泰視導災害應變中心　下令各部會提高警覺

昆凌32歲生日「甜靠周杰倫肩膀」　同框放閃合照曝光

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

荒姨順產兒子！打無痛分娩「完全沒用」　生產飆淚片曝光

手賤三寶「放倒鄰車」硬塞停車格　離譜畫面瘋傳！竟真的釣出苦主

低碳建築研討會啟動台灣永續轉型新階段

賞巴掌逼大學生下跪道歉！小琉球「田老大」店要倒了

玉兔抓包2歲兒「衣服有口紅印」！　追問真相下秒變臉：太值錢了

廁所門掛鉤為何「一長一短」！他曝背後原因　網喊長知識了

父告別式！顏清標致詞當場激動落淚　「爸爸在天之靈會保佑大家」

社會熱門新聞

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

即／板橋民宅火警3人被救出　男屋主命危搶救中

沈慶京出庭嘆「害了柯文哲」願將容積獎勵信託

豪雨後奇景！上萬燕子停滿旗山老街電線

即／板橋華江碼頭赫見女浮屍！家人聞噩耗痛哭

假冒檢警詐騙案！桃園3C集團盜刷近3000萬元

謝宜容貪污案開庭哽咽認罪：對不起國家的栽培

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

雙面法官！　說謊闖禍恐坐牢

人妻打電話陳情　色警竟暗示「陪我那個」

更多熱門

相關新聞

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局曝近5年數據

日台協會認證台灣扒手猖獗！刑事局曝近5年數據

日前日本台灣交流協會發出「台灣扒手警告」，日方指出：近期台灣多個觀光景點接連發生日本旅客遭竊案件，特別是在夜市等人潮密集區域，已有多名日本遊客受害，日台協會特此警告：赴台旅遊的日本民眾務必加強個人財物安全管理。刑事警察局11日秀出刑案數據，指今年1至7月底日籍人士在台遭竊案件共計14件，遭竊物品包含新台幣、日幣、皮夾、信用卡等卡類及智慧型手機等。

快訊／刑事局9高階警官異動　下周將統一辦理離到職

快訊／刑事局9高階警官異動　下周將統一辦理離到職

假書記官詐騙刺青露餡　嗆不會被關更慘

假書記官詐騙刺青露餡　嗆不會被關更慘

調查局邀產官學共商防第三方支付淪洗錢

調查局邀產官學共商防第三方支付淪洗錢

「絕對能源」吸金上億　檢警調16路搜索

「絕對能源」吸金上億　檢警調16路搜索

關鍵字：

刑事局88會館招待所行政訴訟申誡郭哲敏洗錢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　24小時降雨上看450毫米

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

快訊／楊柳颱風增強　陸上警戒範圍擴大至10縣市　

快訊／卓榮泰下午專報沒立委　韓國瑜開罵藍綠白：不禮貌、太不像話

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面