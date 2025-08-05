以九州集團博奕案為例　調查局邀產官學共商防第三方支付淪洗錢工具

▲調查局舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，邀請司法官、學者、官員與業界代表共商。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局偵辦「九州集團博奕洗錢案」，浮現第三方支付平台成為犯罪洗錢工作弊端，調查局日前邀請司法官與專家學者研討對策，除促請第三方支付業者自律、落實洗錢防制與防範資恐，也有賴數位發展部和調查局分享情資，結合稅務單位反制，並將「假三支」亂象納入犯罪偵辦重點工作。

調查局於上周三（7月30日）舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，以近期受矚目的「九州集團博奕洗錢案」，深入剖析第三方支付在非法資金流通中的角色，從數位經濟面思索防堵詐欺與防制洗錢對策。

調查局副局長吳以公在會中指出，「九州集團博弈洗錢案」利用OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取博弈賭資新臺幣438億餘元，並掩飾、隱匿詐欺集團1853萬餘元詐欺不法所得來源及去向。

此外，調查局近期連續偵辦易沛（涉洗錢54.6億元）、旺沛（涉洗錢60億元）、台灣里（涉洗錢50億元）等前第三方支付業者涉嫌洗錢等案，第三方支付交易秩序與誠信已受這類犯罪嚴重危害，亟需強化公私協力填補缺漏，防制第三方支付衍生犯罪行為。

▲調查局副局長吳以公（右）在研討會中說明辦案實務，浮現第三方支付成為洗錢工具問題。（圖／調查局提供）

台灣大學法律系副教授楊岳平出席指出，我國於110年間，對虛擬資產及第三方支付有較明確洗錢防制規範，之後由數發部數位產業署負責行政監理，因「九州案」涉及《洗錢防制法》113年前後不同面向，可思考修法前後行政監理與詐欺防制、洗錢防制政策連動程度。

中華民國第三方支付服務業商業同業公會籌備會主任委員劉士維，在會中表示疫情期間，實體店家轉為網路銷售，促成第三方支付產業蓬勃發展，不肖業者卻用來從事犯罪。

劉士維本身為第三方支付業者綠界科技公司總經理，他說公會將透過自律公約，協調同業落實洗錢防制、資恐防範及風險管理，並協助數位產業署進行產業監理。

代表官方的數位產業署視察蘇凌平指出，犯罪集團成立人頭公司，若要成為銀行信用卡收單特店，會有資本額門檻，因此轉而依附第三方支付介接銀行虛擬帳號與信用卡系統，數發部已和調查局洗錢防制處分享情資，未來將與稅務單位合作，共同防範不肖第三方支付業者洗錢行為。

代表司法實務界的橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇指出，金管會禁止銀行將虛擬帳號提供給自然人，僅准銀行提供虛擬帳號予法人，但目前透過第三方支付，讓自然人得以使用虛擬帳號，衍生人頭帳戶風險與政策管理問題。

台北地院重大金融專庭法官林幸怡表示，法官審理案件不宜評論判決未確定案件，從審判者角度，希望主管機關能更細緻研擬第三方支付相關法規，讓法院處理犯罪所得沒收時，有具體可行的標準可供操作。

調查局也安排第一線偵辦電信網路詐欺的50餘位調查官與會，共同分享辦案經驗，探討犯罪集團利用第三方支付工具轉移資金手法、偵辦過程面臨資訊取得障礙、第三方支付業者如何強化KYC（落實客戶身分確認）、可疑交易監控及申報與後續可行的跨部會合作機制。

尤其是「假三支」亂象，與會者針對謊稱營業需求，向銀行申請取得大量虛擬帳號，卻提供給詐團或博奕集團洗錢的犯罪手法，認為已違反《洗錢防制法》，為維護金融收付交易安全，應納入偵辦重點，聚焦向上溯源，刨根斬除詐團洗錢水房，有效守護民眾財產安全。