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以九州集團博奕案為例　調查局邀產官學共商防第三方支付淪洗錢工具

▲▼調查局舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，副局長吳以公致詞，（5人照片）左起橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、台北地院法官林幸怡、台灣大學法律系副教授楊岳平、數位發展部數位產業署視察蘇凌平、中華民國第三方支付服務業商業同業公會籌備會主任委員兼綠界科技股份有限公司總經理劉士維。（8人照片）左1調查局經濟犯罪防制處副處長劉至剛，左3蘇凌平，左4楊岳平，右1劉士維，右3林幸怡，右4鄭子薇。（圖／調查局提供）

▲調查局舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，邀請司法官、學者、官員與業界代表共商。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

調查局偵辦「九州集團博奕洗錢案」，浮現第三方支付平台成為犯罪洗錢工作弊端，調查局日前邀請司法官與專家學者研討對策，除促請第三方支付業者自律、落實洗錢防制與防範資恐，也有賴數位發展部和調查局分享情資，結合稅務單位反制，並將「假三支」亂象納入犯罪偵辦重點工作。

調查局於上周三（7月30日）舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，以近期受矚目的「九州集團博奕洗錢案」，深入剖析第三方支付在非法資金流通中的角色，從數位經濟面思索防堵詐欺與防制洗錢對策。

調查局副局長吳以公在會中指出，「九州集團博弈洗錢案」利用OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取博弈賭資新臺幣438億餘元，並掩飾、隱匿詐欺集團1853萬餘元詐欺不法所得來源及去向。

此外，調查局近期連續偵辦易沛（涉洗錢54.6億元）、旺沛（涉洗錢60億元）、台灣里（涉洗錢50億元）等前第三方支付業者涉嫌洗錢等案，第三方支付交易秩序與誠信已受這類犯罪嚴重危害，亟需強化公私協力填補缺漏，防制第三方支付衍生犯罪行為。

▲▼調查局舉辦「第三方支付業者衍生犯罪問題及防制對策」研討會，副局長吳以公致詞，（5人照片）左起橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、台北地院法官林幸怡、台灣大學法律系副教授楊岳平、數位發展部數位產業署視察蘇凌平、中華民國第三方支付服務業商業同業公會籌備會主任委員兼綠界科技股份有限公司總經理劉士維。（8人照片）左1調查局經濟犯罪防制處副處長劉至剛，左3蘇凌平，左4楊岳平，右1劉士維，右3林幸怡，右4鄭子薇。（圖／調查局提供）

▲調查局副局長吳以公（右）在研討會中說明辦案實務，浮現第三方支付成為洗錢工具問題。（圖／調查局提供）

台灣大學法律系副教授楊岳平出席指出，我國於110年間，對虛擬資產及第三方支付有較明確洗錢防制規範，之後由數發部數位產業署負責行政監理，因「九州案」涉及《洗錢防制法》113年前後不同面向，可思考修法前後行政監理與詐欺防制、洗錢防制政策連動程度。

中華民國第三方支付服務業商業同業公會籌備會主任委員劉士維，在會中表示疫情期間，實體店家轉為網路銷售，促成第三方支付產業蓬勃發展，不肖業者卻用來從事犯罪。

劉士維本身為第三方支付業者綠界科技公司總經理，他說公會將透過自律公約，協調同業落實洗錢防制、資恐防範及風險管理，並協助數位產業署進行產業監理。

代表官方的數位產業署視察蘇凌平指出，犯罪集團成立人頭公司，若要成為銀行信用卡收單特店，會有資本額門檻，因此轉而依附第三方支付介接銀行虛擬帳號與信用卡系統，數發部已和調查局洗錢防制處分享情資，未來將與稅務單位合作，共同防範不肖第三方支付業者洗錢行為。

代表司法實務界的橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇指出，金管會禁止銀行將虛擬帳號提供給自然人，僅准銀行提供虛擬帳號予法人，但目前透過第三方支付，讓自然人得以使用虛擬帳號，衍生人頭帳戶風險與政策管理問題。

台北地院重大金融專庭法官林幸怡表示，法官審理案件不宜評論判決未確定案件，從審判者角度，希望主管機關能更細緻研擬第三方支付相關法規，讓法院處理犯罪所得沒收時，有具體可行的標準可供操作。

調查局也安排第一線偵辦電信網路詐欺的50餘位調查官與會，共同分享辦案經驗，探討犯罪集團利用第三方支付工具轉移資金手法、偵辦過程面臨資訊取得障礙、第三方支付業者如何強化KYC（落實客戶身分確認）、可疑交易監控及申報與後續可行的跨部會合作機制。

尤其是「假三支」亂象，與會者針對謊稱營業需求，向銀行申請取得大量虛擬帳號，卻提供給詐團或博奕集團洗錢的犯罪手法，認為已違反《洗錢防制法》，為維護金融收付交易安全，應納入偵辦重點，聚焦向上溯源，刨根斬除詐團洗錢水房，有效守護民眾財產安全。

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