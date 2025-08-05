台中海洋館門票太貴被罵翻　營運廠商解釋：「1設施」國內首創

▲台中海洋館1樓「黑潮之海」及「海洋學園」展區，館內設置劇院等級的沉浸式投影與大型大洋缸，展示鯊魚、魟魚等太平洋海洋生物。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

歷經3任市長推動，經過14年等候，台中海洋館終於將在8月21日試營運，今天營運廠商海珹提前曝光票價，不僅成人票價500元高於屏東海生館，半票高達400元，比屏東海生館245元、Xpark的270元都貴，更讓家長罵翻。不過台中海洋館強調，試營運期間8折優惠，且台中海洋館在展示內容上規劃出更多元且新穎的構思，如全國首創的室內開放式企鵝缸、室內潮汐池等，且其建置條件與時空背景，無法跟其他海生館相提並論。

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▲台中海洋館票價公布被指太貴，但營運廠商解釋試營運期間享8折優惠，但家長並不買單。（圖／翻攝台中海洋館官網）



被指票價太貴，營運廠商海珹第一時間也向媒體表達不滿，先強調試營運期間票價享8折優惠，之後又發文解釋，每一個館所都有其特色，運營方式也不盡相同；其建置條件與時空背景也無法相提並論。台中海洋館在展示內容上規劃出更多元且新穎的構思，如全國首創的室內開放式企鵝缸、室內潮汐池等，有別於傳統的展示內容與效果。

根據台中海洋館官網公布訊息，全票(18歲以上)500元、優待票400元(限身高115公分以上、6歲以上)、軍公教、中低收入戶以及設籍清水或梧棲民眾；博愛票250元，另外6歲以下或身高115公分以下小孩則免費。跟屏東海生館相比，光是半票部分就貴了超過150元，讓家長罵翻；不過也有家長緩頰，認為國小以下小孩免費，對有小小孩家庭來說相對友善。

市府下午公布昨(4)日台中市長盧秀燕開箱台中海洋館畫面，強調「台中海洋館」總經費高達13億元，是全台最先進的海洋生物館，最大特色為全開放式設計，突破傳統封閉式觀賞模式，讓民眾能近距離欣賞海洋生物。

依據台中海洋館規劃，2樓是企鵝展示區，為台中海洋館最受矚目的特色展區。不僅為「全台首創開放式展示」，突破傳統隔離方式，體驗與企鵝近距離共處的震撼感受；1樓「黑潮之海」及「海洋學園」展區，館內設置劇院等級的沉浸式投影與大型大洋缸，展示鯊魚、魟魚等太平洋海洋生物。

另外，4樓的濕地展區，可讓遊客實地體驗「全台首創室內濕地體驗區」與最大長方形花園鰻展示缸；3樓則是水母展區及實驗室。