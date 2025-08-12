夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台灣」　住1年還想再回來：最幸福時光

▲美國一對夫妻存錢5年，只為了搬到台灣。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

美國夫婦傑森（Jason Lee）和凱蒂（Katie）花費5年時間，努力存下6萬美元（約新台幣180萬元），只為了搬到台灣，展開為期13個月的長假，並且形容這是全家人最幸福的時光。

傑森在台灣出生，9歲那年移居美國。他接受CNBC採訪時說，返台休長假的想法，源於第一次帶兒子回台探親的經歷，當時一家三口在這裡待了8周，看見父母與孩子建立深厚感情，離別時甚至流下眼淚，讓自己下定決心，「如果我能讓父母有更長時間陪伴孩子，那會是多麼特別的時刻。」

接下來5年，夫妻倆制定嚴格財務計畫，透過預算App追蹤存款進度，把房屋和汽車出租給朋友，努力把在美國的開銷降至最低，終於存到6萬美元，並於2024年7月毅然辭職，舉家從俄亥俄州哥倫布市（Columbus）搬到台北。

在台灣期間，傑森努力確保祖孫有足夠時間相處，趁著父母依然健康有活力，帶著全家到處旅行遊玩，留下很多回憶。他認為在台灣生活的日子非常快樂，「我們現在很幸福，是我們作為一個家庭最幸福的時候。」

這也是傑森首度有機會專注身心健康，好好健身與冥想，改善飲食習慣，並且利用全民健保，首次接受了心理諮商。他發現過去10年的職涯選擇都受到外界期待影響，而不是自己內心真正的渴望，忍不住向妻子表示，「我們家庭的快樂不需要建立在賺更多錢之上。」

夫妻倆原定8月返美，但驚喜懷上小女兒，考量到台灣高品質的生產與產後照護，於是決定延期。凱蒂已於7月初順利生產，預計10月帶著2個孩子返回美國。

傑森表示，他未來將優先考慮彈性較高的工作，希望未來能夠在夏天遠距工作，回到台灣與家人相聚。凱蒂則構思出2項創業計畫，一個是自動販賣機業務，另一個則是親子咖啡廳，希望能夠在美國實現。