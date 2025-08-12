日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

圖文／CTWANT

1985年8月12日，日本航空123班波音747SR型巨型客機在群馬縣多野郡上野村的御巢鷹尾根墜毀，造成520人死亡，成為全球單一航空器事故中死亡人數最多的悲劇。40年後的今天（12日），遇難者家屬與日航相關人士再次攀登事故現場，進行追悼儀式，並在山下的慰靈園舉行悼念活動。

綜合日媒報導，清晨時分，天空飄著細雨，數十名參加者背著追悼用的花束與供品，沿著陡峭的山路向御巢鷹尾根前進。經過長時間攀爬，他們抵達了墜機現場，向刻有遇難者姓名的墓碑獻花，雙手合十，低頭默禱。現場設立的慰靈碑「昇魂之碑」前，也排起了獻花的人龍，許多人在碑前停留良久，也有遺屬忍不住拭淚。儀式中，參加者放飛了寫有「祈求天空安全」文字的白色氣球，緩緩升空，消失在雲層之間。

傍晚，位於山腳的「慰靈之園」內將再次舉行追悼儀式。參加者靜靜站立，等待事故發生的時間「下午6點56分」到來。

「8.12聯絡會」事務局長美谷島邦子女士，是一位因事故失去親人的遺屬。她回憶，最初登上御巢鷹尾根時，心中滿是憤怒與深沉的悲傷，但多年來在眾人的陪伴與支持下，這座曾帶來巨大痛苦的山，逐漸成為能安放思念的地方。她說，如今的御巢鷹尾根，已經是一座「溫柔的山」。

事故發生當天，日本航空123班機於傍晚從東京羽田機場起飛，12分鐘後，機艙內忽然傳來一聲巨響，機長驚呼，「好像爆炸了！」隨後，氧氣面罩自動落下，艙內充滿白色霧氣，部分天花板被掀開，顯示飛機發生了急速失壓。調查結果排除了恐怖攻擊與爆炸的可能，焦點集中在機體結構問題。

事實上，這架波音747在事故發生7年前曾在大阪機場發生「尾撞」，導致機尾「壓力隔壁」下半部破損。當時由製造商波音公司負責修理。根據原先的設計，修理時應使用一整塊接合板連接新舊壓力隔壁，但實際修理時卻使用兩塊接合板，且接縫寬度不足，強度因此大幅下降。

金屬疲勞專家推算，若以這種方式修理，壓力隔壁的耐用飛行次數大約為13,000次，而事故發生時，該機的實際飛行次數是12,184次，兩者幾乎吻合，顯示修理失誤極有可能是事故的直接原因。然而，為什麼會發生這種修理方式的偏差，至今仍是未解之謎。

日方曾派遣調查團前往美國追查，但美方對細節保持沉默，僅稱參與該次修理的作業人員已不在世。日本TBS電視台10日報導，已找到當年參與修理的波音前員工，他承認自己在東京負責更換壓力隔壁，但聲稱「一開始就是兩塊板」，否認有切割動作。然而，調查人員掌握的未公開照片中，卻能看出疑似切割的痕跡。誰做出了切割決定、修理流程為何偏離設計規範，至今無人給出確切答案。

隨著時間流逝，當年知情者多已凋零，遺屬也逐漸步入高齡。對他們而言，追悼不僅是緬懷親人，更是希望將事故的教訓傳遞給後人，避免類似悲劇重演。日航在事故發生日當天於各地舉行默哀儀式，並重申「安全沒有終點」與「每個座位背後都有家人」的信念。然而，如何在社會記憶逐漸淡化的情況下，持續傳承這段歷史與教訓，仍是未來的重要課題。

