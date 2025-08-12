　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

日航空難40週年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

圖文／CTWANT

1985年8月12日，日本航空123班波音747SR型巨型客機在群馬縣多野郡上野村的御巢鷹尾根墜毀，造成520人死亡，成為全球單一航空器事故中死亡人數最多的悲劇。40年後的今天（12日），遇難者家屬與日航相關人士再次攀登事故現場，進行追悼儀式，並在山下的慰靈園舉行悼念活動。

綜合日媒報導，清晨時分，天空飄著細雨，數十名參加者背著追悼用的花束與供品，沿著陡峭的山路向御巢鷹尾根前進。經過長時間攀爬，他們抵達了墜機現場，向刻有遇難者姓名的墓碑獻花，雙手合十，低頭默禱。現場設立的慰靈碑「昇魂之碑」前，也排起了獻花的人龍，許多人在碑前停留良久，也有遺屬忍不住拭淚。儀式中，參加者放飛了寫有「祈求天空安全」文字的白色氣球，緩緩升空，消失在雲層之間。

傍晚，位於山腳的「慰靈之園」內將再次舉行追悼儀式。參加者靜靜站立，等待事故發生的時間「下午6點56分」到來。

「8.12聯絡會」事務局長美谷島邦子女士，是一位因事故失去親人的遺屬。她回憶，最初登上御巢鷹尾根時，心中滿是憤怒與深沉的悲傷，但多年來在眾人的陪伴與支持下，這座曾帶來巨大痛苦的山，逐漸成為能安放思念的地方。她說，如今的御巢鷹尾根，已經是一座「溫柔的山」。

事故發生當天，日本航空123班機於傍晚從東京羽田機場起飛，12分鐘後，機艙內忽然傳來一聲巨響，機長驚呼，「好像爆炸了！」隨後，氧氣面罩自動落下，艙內充滿白色霧氣，部分天花板被掀開，顯示飛機發生了急速失壓。調查結果排除了恐怖攻擊與爆炸的可能，焦點集中在機體結構問題。

事實上，這架波音747在事故發生7年前曾在大阪機場發生「尾撞」，導致機尾「壓力隔壁」下半部破損。當時由製造商波音公司負責修理。根據原先的設計，修理時應使用一整塊接合板連接新舊壓力隔壁，但實際修理時卻使用兩塊接合板，且接縫寬度不足，強度因此大幅下降。

金屬疲勞專家推算，若以這種方式修理，壓力隔壁的耐用飛行次數大約為13,000次，而事故發生時，該機的實際飛行次數是12,184次，兩者幾乎吻合，顯示修理失誤極有可能是事故的直接原因。然而，為什麼會發生這種修理方式的偏差，至今仍是未解之謎。

日方曾派遣調查團前往美國追查，但美方對細節保持沉默，僅稱參與該次修理的作業人員已不在世。日本TBS電視台10日報導，已找到當年參與修理的波音前員工，他承認自己在東京負責更換壓力隔壁，但聲稱「一開始就是兩塊板」，否認有切割動作。然而，調查人員掌握的未公開照片中，卻能看出疑似切割的痕跡。誰做出了切割決定、修理流程為何偏離設計規範，至今無人給出確切答案。

隨著時間流逝，當年知情者多已凋零，遺屬也逐漸步入高齡。對他們而言，追悼不僅是緬懷親人，更是希望將事故的教訓傳遞給後人，避免類似悲劇重演。日航在事故發生日當天於各地舉行默哀儀式，並重申「安全沒有終點」與「每個座位背後都有家人」的信念。然而，如何在社會記憶逐漸淡化的情況下，持續傳承這段歷史與教訓，仍是未來的重要課題。

更多鏡週刊報導
日航墜機40年「遺屬重返現場哭了」　78歲婦為罹難9歲兒再掛鯉魚旗
景福宮再傳破壞！79歲男光化門塗鴉被逮　「川普總統…」還沒寫完就遭制止
高鐵站買票遭詹江村偷拍！留言滿滿人身攻擊　黃瓊慧怒：藍委認同嗎

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市大雨特報　下到晚上
楊柳暴風圈明上午觸陸　3地強風豪雨影響劇烈
快訊／立院空蕩蕩　韓國瑜批藍綠白：不禮貌、太不像話
快訊／孫易磊今抹消登錄　下二軍
賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」
LIVE／楊柳颱風陸警「估明午登陸」　氣象署最新說明
快訊／楊柳颱風陸警發布　4縣市列首波警戒
1天盜刷400萬買iPhone！　3C女經理竟放行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭博社：北京敦促中國企業　勿用「輝達H20晶片」

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

美「超級富二代」偷吃甜美保姆！　元配怒分一半財產

暴雨土石流路面坍塌！3輛車「瞬間跌落」　駭人畫片曝光

楊柳颱風估這時間點升級強颱！　日媒預測路徑曝「橫貫台灣」

女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

彭博社：北京敦促中國企業　勿用「輝達H20晶片」

日航空難40周年！520死謎團至今未解　遺族冒雨登山悼念

祖克柏砸35億「買11棟房」併成莊園！　鄰居怒批：被占領了

林佳龍訪日惹怒北京！　日媒曝：中日農業會談突取消

美「超級富二代」偷吃甜美保姆！　元配怒分一半財產

暴雨土石流路面坍塌！3輛車「瞬間跌落」　駭人畫片曝光

楊柳颱風估這時間點升級強颱！　日媒預測路徑曝「橫貫台灣」

女PO網分享「馬桶發現驚人生物」　500萬網嚇壞：快去看醫生

賴清德慘了！美媒分析「共和黨疏遠台灣」：兩大原因造成不願冒險

普丁的考驗！　北約秘書長曝「普普會」是烏俄停戰關鍵

快訊／5縣市大雨特報　下到晚上

李雅英「招牌髮型消失了」！全往上梳變一個人　破千粉絲驚呼：這是誰

族語與食材入遊戲　台東長者桌遊設計工作坊登場

「有飲X小飛象」聯名開跑　7款限定紙杯+5大周邊一次看

桃猿目標新秀全員簽約　領隊證實新洋投尋找中：期待好消息

精品董事長亂搞「5娃3個媽」　正宮剛收留小三兒子...他又偷生

飯前先吃這一口！研究揭「優格開胃」防肥胖、抗老化　還能幫降血糖

中八人口倒退、老化居台中之冠　罷團籲罷免江啟臣讓山城重新啟程

現代「大改款Tucson」將出N性能版？油電升級、可達300匹+全驅

AIT宣布新副處長梁凱雯出任　30年資深外交官早期曾在台服務

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

國際熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

賴清德慘了！美媒分析：共和黨正疏遠台灣

日媒預測路徑曝！　楊柳颱風估明升級強颱

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

身高120cm「超小隻馬」AV女優爆紅！

上課到一半突心臟病發！36歲老師死在學生面前

川普簽署行政命令　美對中關稅寬限期再延90天

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

將女兒的寵物馬捐給動物園餵獅子

韓知名飯店春光外洩　「裸體泡桑拿」全看光

兩天2死震驚日本拳壇！JBC急喊改革

即／美國賓州鋼鐵廠爆炸　至少10人受傷

輝達、超微繳中國15％營收給美！美股四大指數收黑　道瓊挫200點

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面