災後振興金喊「加碼5千」！太保市代表全數同意　市公所回應了

▲太保市民代表提案將災後振興金提高至每人5000元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

丹娜絲颱風及「0728豪雨」重創嘉義縣太保市，日前太保市公所提出每人發放3000元「災後振興金」，另針對弱勢族群加發1000元的「弱勢關懷金」。今(12日)太保市民代表會審查議案，有人提臨時動議加碼發到5000元，經審決後11名代表全數通過。市公所回應，確定會先編列每人3000元振興金，至於是否會提高金額仍待研議。

太保市長鄭淑分本月1日提出議案，審酌公庫存款3億1200萬元，餘額充足情況下，規劃發放災後振興金3000元與弱勢關懷金1000元，以減輕市民災後的生活負擔，並在同天下午向太保市民代表會提案追加經費。

今天上午9點45分，太保市民代表會召開臨時會審查公所提案，但有代表提出臨時動議，認為在餘款足夠、不影響財政的情況下，應苦民所苦，加碼到5000元，現場不少人予以支持。

▲代表吳宏哲認為，有多少經費做多少事，建議召開定期會編列預算後再做發放。



不過，代表吳宏哲則有不同看法，他支持發振興金，但「有多少經費做多少事」，若發下去造成後續其他經費不夠用也不好，他也建議今年10月份應開定期會，編列預算後再發放，「要做實際的工作，不是說呼攏太保市民。」討論休息過後，中午主席葉俊男進行表決，11位代表全數同意發放災害振興金5000元，請市公所依法研議辦理。

然而，太保市截至7月總人口數來到3萬9767人，是嘉義縣少數人口增加的鄉鎮，若按照每人5000元的決議執行，災後振興金總計達到1億9883萬餘元。對此，市公所回應，確定會編列發放每人3000元振興金，但礙於其他相關支出考量下，為避免財政窒礙難行，提高至5000元仍待討論。

針對太保市民代表會臨時動議的多項提案，鄭淑分市長表示「顧市民也要顧建設」，公所團隊推動市政將以「穩健財政」為基礎，視財源狀況辦理，以維持公共財務健全。且財源稅收有限，施政必須精準分配資源，確保每一筆經費都能發揮最大效益。公所會持續與代表會在災後重建的關鍵時刻攜手努力，讓市民早日恢復安定生活，也讓太保市的基礎建設與公共安全更臻完善。