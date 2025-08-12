快訊／台電電箱冒煙「傳爆炸聲」　台中西屯號誌故障交通打結

▲台中市西屯區一處台電電箱傳出冒煙，號誌故障，交通大打結。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區今天中午無預警停電，結果也影響周邊交通大打結。台中市警分局第六分局獲報也派員前往受影響的路口進行交通指揮，並通知台電人員到場，發現係因電箱異常短路、發生聲響冒煙。台電初估，約有22戶受影響，原因為變壓器故障；經過搶修之後，已經在1點21分恢復供電。

臺中市政府警察局第六分局何安派出所今（12）日接獲報案，上午11點24分許，西屯區漢口路與甘肅路口、西屯路與大弘五街口，以及西屯路與大弘街口等3處路口號誌，疑因電箱異常短路冒煙導致故障，造成現場交通受影響。

警方獲報後立即派員趕赴現場，發現位於西屯路與大弘街口之號誌控制箱傳出爆炸聲，疑似短路所致。員警第一時間會同消防人員1車3人到場檢視，並同步通報台電人員進行搶修，同時在現場實施交通警戒與疏導，避免車流回堵及事故發生。

台電人員上午11時50分抵達展開維修作業，警方持續協助現場引導車輛安全通行。經搶修後，於中午12時15分，各路口號誌已全面恢復正常運作，交通秩序回復順暢。

台電人員表示，今（12）日上午11時30分接獲停電通報，台電立即派員趕赴現場，經查因變壓器故障，造成台中市西屯區西屯路二段一帶共22戶停電，立即搶修並於下午1時21分恢復供電。