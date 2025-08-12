普濟殿火化王船有藏寶　夫妻餘燼中挖出4枚龍銀！民眾喊超幸運

記者林東良／台南報導

四聯境普濟殿「王巡醮」，10日在漁光島月牙灣舉行送王儀式燒王船，王船在陣頭、神轎、信眾護持下，在科儀結束隨即火化送王船圓醮，象徵送瘟迎安，而11日便有民眾專程到現場「挖寶」，在王船火化的灰燼區尋找儀式中安置的龍銀與五帝錢，結果有幸運民眾真的有挖到「龍銀」，6枚龍銀中有4枚由一對夫妻挖出，現場民眾直呼「超幸運」。

▲普濟殿打造二丈九尺九寸長的王船，於左右龍目各安置3枚「龍銀」，船頭獅頭銅鏡內則安入5枚「五帝錢」，成為民眾尋寶目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲四聯境普濟殿「王巡醮」，10日在漁光島月牙灣舉行送王儀式燒王船，王船在陣頭、神轎、信眾護持下前往科儀地點。（圖／記者林東良翻攝）

府城四聯境普濟殿睽違180年舉辦「王巡醮」，透過普化王船的儀式，奉送池府千歲與觀音佛祖巡查天下，再回天庭繳旨，祈求四時無災、平安吉祥的日子。10日上午7時許，王船從林默娘公園前出發，恭送王船到漁光島月牙灣，王船在四聯境普濟殿廟方人員、交陪境廟宇神轎及信眾護持下，前往安平漁光島月牙灣舉行送王儀式燒王船，廟方人員拉起船桅，並在王船下方周邊堆滿金紙等物品，最後行跪拜禮恭送王船，王船燃起熊熊烈火，吸引眾多信眾、文史工作者駐足觀看及拍攝紀錄燒王船過程，約1個多小時才完成燒王船儀式。

▲「王巡醮」在科儀結束隨即火化送王船圓醮，象徵送瘟迎安。（大雄空拍提供）

據文史工作者指出，普濟殿打造二丈九尺九寸長的王船，彩繪五爪金龍、四方神獸、十二神將、八仙八寶，以及象徵吉祥的靈獸等元素製作王船時，於左右龍目各安置3枚「龍銀」，象徵天、地、人三才；船頭獅頭銅鏡內則安入5枚「五帝錢」，「五帝錢」分別為清朝順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶年間所鑄，寓意納帝王之氣、鎮宅避邪。「龍銀」也是幣面有龍紋的銀幣，民俗被視為能鎮宅、招財；在整艘王船火化之後，僅有金屬性材物未被燒化，而成為有心人士尋寶對象。

▲來自台南安定蘇厝的1對夫妻，幸運挖到6板「龍銀」其中4枚，開心地表示要帶回家留作紀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而11日清晨起，就有不少民眾到王船火化的區域「尋寶」，其中有一對來自台南安定蘇厝的夫妻十分幸運地挖到4枚「龍銀」。李姓妻子表示，她們挖到龍銀非常開心，「王巡醮」180年才1次，對他們而言，這些龍銀並非表面上物質的價值，而是精神上的意義，代表180年才有此次機會可以挖寶，她們挖到的龍銀可以帶回家做紀念，十分有意義。王姓先生則說，小時候父親會帶他參加類似活動，要找到龍銀，要先知道大約的位置，規劃好範圍，仔細用工具撥開灰燼，挖到硬物才細挖確認，不過由於灰燼區域仍有餘溫，要小心以免被燙。

▲在整艘王船火化之後，僅有金屬性材物未被燒化，而成為有心人士尋寶對象。

據了解，目前王船的六枚「龍銀」已被「幸運兒」尋獲，而船頭獅頭銅鏡內安入的5枚「五帝錢」尚未被尋獲，尚待「有緣人」。