長期與ChatGPT聊天恐患「AI精神病」　專家警告：3大妄想症狀

你是否也習慣和ChatGPT、Gemini等AI聊天機器人深度對話？小心了！國外媒體接連報導，越來越多使用者因為過度依賴AI聊天而出現妄想、精神錯亂等症狀，《New York Post》指出使用者過度投入AI對話，逐漸失去現實認知能力，甚至導致失業、精神疾病、甚至法律問題，這種被稱為「AI精神病」或「ChatGPT精神病」的現象，正引起全球醫療界高度警惕。

聊天機器人的設計初衷是高度吸引人且令人愉快，但這種特性可能形成危險的回饋循環，尤其對心理脆弱的使用者更是雪上加霜。根據《New York Post》報導，去年，佛羅裡達州一名 14 歲男孩自殺身亡，他的母親將男孩的死歸咎於栩栩如生的聊天機器人，這位母親在訴訟中聲稱，這名九年級學生愛上了人工智慧生成的角色「Dany」，並在孤立自己與他人的同時向她表達了自殺的想法，該機器人告訴他「 『come home』to her.」。一名 30 歲的自閉症患者，先前沒有精神疾病的診斷，在五月因躁症發作兩度住院，調查發現，他在與ChatGPT長期互動後，開始深信自己具有操控時間的能力，這些案例清楚顯示，AI聊天機器人的回應內容可能嚴重加劇使用者的妄想症狀。

3大危險妄想類型曝光！專家：AI正在操控人類情緒

精神科學者Søren Dinesen Østergaard在權威期刊《Schizophrenia Bulletin》發表評論警告，ChatGPT等AI聊天機器人具有「過度肯定」特性，加上對話過於擬人化，可能讓心裡脆弱族群逐步進入妄想狀態，研究人員歸納出「AI精神病」的三大主要症狀：

1. 彌賽亞使命妄想：患者相信自己發現了世界真相，產生誇大妄想

2. 神化AI妄想：認為聊天機器人具有神性或超自然能力

3. 浪漫依戀妄想：把AI的對話能力誤認為真愛，發展出情感依戀

Psychology Today分析指出，AI聊天機器人具備強大的「情緒操控」能力，當使用者處於孤獨或心理壓力狀態時，容易將深層渴望投射到AI身上，進而嚴重扭曲現實認知，問題核心在於，通用AI系統缺乏現實測試或精神異常檢測的專業訓練，不僅無法提供幫助，反而可能「火上加油」。專家指出，ChatGPT等AI模型存在四大致命設計缺陷，首先是模仿使用者語調，營造親密對話氛圍；其次會無條件驗證信念，即使面對錯誤想法也一味肯定；第三是優先維持對話，將使用者滿意度置於治療需求之上；最後則是強化既有觀點，形成缺乏批判思考的回音室效應。

「人類治療師不會直接挑戰妄想，但AI卻會協作並驗證扭曲思維，反而擴大與現實的差距。」專家警告，AI的記憶功能更讓使用者產生「被完全理解」的錯覺，使妄想症狀更加根深蒂固，形成惡性循環，顯示這個問題確實需要社會重視。