國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

星戰迷的夢幻逸品！達斯維德「原版光劍」即將展開拍賣　售價上看9000萬

黑武士達斯維德在《帝國大反擊》、《絕地大反攻》中使用、以此斬斷天行者路克右手的原版光劍道具，即將在近日放上拍賣會公開販售，預估的成交價格上看300萬美元。（合成圖／翻攝starwars.com、達志／美聯社）

▲黑武士達斯維德在《帝國大反擊》、《絕地大反攻》中使用、以此斬斷天行者路克右手的原版光劍道具，即將在近日放上拍賣會公開販售，預估的成交價格上看300萬美元。（合成圖／翻攝starwars.com、達志／美聯社）

圖文／CTWANT

對於老派科幻迷來說，《星際大戰》（Star Wars）系列電影堪稱不折不扣的經典之作，其中1980年上映的《星際大戰五部曲：帝國大反擊》和1983年的《星際大戰六部曲：絕地大反攻》，更是粉絲心中的傑作。值得注意的是，現身在這兩部電影中，由黑武士達斯維德使用、以此斬斷天行者路克右手的原版光劍道具，即將在近日放上拍賣會公開販售，預估的成交價格上看300萬美元（約新台幣9000萬元）。

據《BBC》報導，這把宣告出現在拍賣會上的光劍道具，是正傳三部曲中唯一獲得官方認證、曾公開釋出的「夢幻逸品」，報導指出，這隻光劍是由一款復古的英國製新聞相機閃光燈手把改造而成，道具工作人員又為它加上了塑膠握把、電線以及帶有計算機電路板等改裝配件。

然而，這把光劍之所以被認為是《星際大戰》系列中最重要的文物，是因為在《帝國大反擊》、《絕地大反攻》中2場黑武士達斯維德與天行者路克的經典光劍對決中，達斯維德使用的正是這支道具光劍。它的外表不僅符合《帝國大反擊》釋出的劇照，其上的破損更與《絕地大反攻》中的電影打鬥畫面造成的損傷相吻合，證實它在兩部電影中均有出現。

報導指出，這支光劍上週三在倫敦公開展出，並預計9月在美國洛杉磯進行拍賣，專家認為這支光劍預估的成交價格上看300萬美元。

報導還指出，這支光劍只是這場拍賣會的一環，拍賣會上另將拍賣1000多件電影道具和服裝，總價值估計約在1008萬美元（約新台幣3億元）。其他知名的商品則包含2002年陶比麥奎爾（Tobey Maguire）版的蜘蛛人套裝、1989年米高基頓（Michael Keaton）在蝙蝠俠電影中穿過的蝙蝠俠套裝、哈里遜福特（Harrison Ford）1989年在《法櫃奇兵3：聖戰奇兵》中使用過的長鞭、皮帶和鞭套套裝。

