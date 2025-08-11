日台協會認證台灣扒手橫行　警曝犯案熱點...4菲籍嫌犯已離境

▲圖為台北市政府警察局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

日本台灣交流協會10日在官網發布「台灣扒手橫行」緊急公告，提醒日籍旅客在台旅遊時小心遭竊。台北市警方表示，今年截至8月上旬已受理11件日籍旅客遭竊案件，並已鎖定部分涉案嫌犯展開偵辦。警方強調，已主動拜會日台交流協會，建立更緊密的聯繫機制，並針對人潮密集景點全面強化防竊宣導與查緝行動。

北市警方統計，今年迄今日籍旅客在夜市等地遭扒竊共11件，包含大安區永康商圈發生一名來台經商的日籍商務客遭竊財物，經比對資料鎖定包含1男3女共4名菲律賓籍犯嫌，惟已於6月出境，警方已將案移送台北地檢署偵辦。另外一名日籍觀光客搭乘公車遭扒竊，警員當場逮獲王姓男子行竊皮包財物，並依竊盜罪即時送辦。

根據刑事局刑事報案統計資訊，光是今年1-5月日本來台觀光人數高達587217人次，1-7月日籍旅客在台灣遭遇竊盜案件數量僅14件，案件發生地點以台北市士林夜市、以及新北市瑞芳九份老街等外籍觀光客聚集地點為最多。

北市警局強調將啟動多項策進作為，包括針對高發地點加強巡邏與多語宣導，與商圈、自治會及店家合作推行防竊警語與即時資訊交換；同時建立案件即時偵處機制，迅速調閱監視器畫面，並與雙北警方展開跨轄聯防鎖定扒竊集團及慣竊；針對外籍扒竊犯嫌，會同航空警察局與移民署追查出入境紀錄及行蹤，以利檢方指揮緝捕。

警方呼籲，民眾在夜市、觀光商圈及搭乘大眾運輸工具時，務必將皮夾、手機等貴重物品放置在視線可及且不易被取走的位置，並警覺陌生人異常接近或推擠行為，避免財物遭竊。

