軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

泰國「重啟」軍購中國潛艦案　拋棄德製改選陸製柴電發動機

▲▼大陸「元級」039B型潛艦。（圖／翻攝自陸媒）

軍武中心／台北報導

泰國政府於7日正式批准中泰潛艦採購案的修正案，決定將安裝在S-26T潛艦的德國MTU396柴電發動機，改為中國製的CHD620型引擎，且隨著這項變動，潛艦建造期限也將延長1,217天。由於泰柬邊界衝突剛落幕，泰國內閣拍板的時間點，也引發諸多議論。

泰國皇家海軍在2017年與中國船舶重工國際貿易有限公司（CSOC）簽約，購買三艘S26T潛艦。該型潛艦屬於中國「元級」039B型的出口版「S-26T麒麟級」，配備空氣獨立推進（AIP）系統及反艦巡航飛彈，有助於大幅強化泰國的海軍戰力。

▲▼S26T潛艇是中國海軍現役主力常規動力潛艇039B型（北約代號元級）的出口型，圖為S26T模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲S26T潛艇是中國海軍現役主力常規動力潛艇039B型（北約代號元級）的出口型，圖為S26T模型。（圖／翻攝自新浪軍事）

此案原本規劃使用德國製造的MTU396發動機，但自2021年起，德國政府要求國內企業必須配合歐盟的武器禁運，MTU公司不得提供用於軍事的柴油引擎給中企，導致合約陷入僵局。中國方面提出以國產CHD620引擎替代，不過泰國議會為不符原合約規範，因此一度暫停建造作業。

目前該潛艦項目已完成約64%，泰國方面已支付10期款項，總金額達77億泰銖，預計全案分18期付款，尚有約55億泰銖未支付。

泰國皇家海軍副發言人帕拉差海軍少將（Paraj Ratanajaipan）表示，軍方對於通過調整案表示感謝，新引擎已通過嚴格測試，性能及安全性均達到甚至超越原德國標準，並已獲得勞氏船級社（Lloyd’s Register）認證，目前也被其他國家潛艦採用。

他認為，這項決定將促使採購計畫持續推進，有助於提升泰國海軍於水面、空中及水下的整體作戰能力。

這項軍購案曾引發爭議，部分質疑聲音集中在泰國是否需要裝備潛艇。但是，泰國作為三面環海的國家，擁有長達數千公里的海岸線，海上通道對經貿與國防至關重要，加上鄰近的馬來西亞與越南都有不可忽視的水下戰力，泰國皇家海軍主張，至少應部署三艘潛艦，分別駐守暹羅灣、安達曼海，以及作為訓練與待命用途，才能擁有區域嚇阻能力。

美國總統川普7日表示，對俄羅斯的最後通牒是否能夠有所彈性，將取決於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）如何回應。川普指出，儘管俄羅斯對烏克蘭的軍事行動持續升級，但他不排除未來與普丁直接會談的可能性。

