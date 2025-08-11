陸官媒：澳洲與紐西蘭總理會談提及「中國重要」

▲ 澳洲總理阿爾巴尼斯與紐西蘭總理拉克森9日在紐西蘭皇后鎮舉行雙邊會談 。（合成圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

澳洲總理阿爾巴尼斯與紐西蘭總理拉克森9日在紐西蘭皇后鎮舉行雙邊會談，雙方就巴以衝突、貿易協定及太平洋地區安全等議題深入交流，「中國在太平洋地區的存在是兩國總理會談的焦點」，並在會後共同發表聲明，強調在當前地緣政治緊張局勢下，兩國將保持緊密合作。

中國官媒也關注兩人會面，《環球時報》引述《澳洲廣播公司》（ABC）及《澳聯社》報導，會談歷時約一小時，隨後兩國領導人共同出席記者會。阿爾巴尼斯表示，當前國際局勢不確定性加劇，涵蓋地緣政治、貿易爭端及全球衝突，「但有一件事可以肯定，那就是澳洲與紐西蘭站在一起。」

兩國同意進一步加強防務合作。拉克森直言，希望澳洲與紐西蘭軍隊能以統一的「澳紐軍團」行動，並稱「澳洲是紐西蘭唯一的盟友」。

在國際事務方面，兩位總理於聯合聲明中對巴以局勢表達嚴正立場，譴責「以色列任何升級敵對行動的企圖，包括控制加沙城，都是錯誤的，可能違反國際法，並加劇當地人道災難」。

ABC指出，中國在太平洋地區的角色是會談焦點之一。阿爾巴尼斯與拉克森證實，雙方討論了中國與印太地區的安全議題，並提到兩人近期均訪問過中國。阿爾巴尼斯表示，「地緣戰略競爭，特別是大國之間的競爭，是澳洲與紐西蘭共同關注的議題，雙方在政治上保持協作。」

據《堪培拉時報》報導，阿爾巴尼斯強調，在自由公平貿易受到質疑的背景下，澳紐兩國應把握合作機會，並考量地理優勢。他形容中國是「全球重要且舉足輕重的角色」，在國際事務中長期存在，澳方的策略是「能合作就合作，必要時表達分歧」。

拉克森則指出，兩國在對華交往上採取類似策略，「中國是重要世界大國，與其互動極為關鍵。我們現能展開成熟且坦誠的對話，儘管歷史、體制與價值觀存在差異，但好的夥伴關係不應回避分歧。」

華東師範大學澳洲研究中心及紐西蘭研究中心主任陳弘接受《環球時報》訪問時表示，此次會晤屬於雙方定期會議的一部分，對華政策基調未變，依舊是「能合作就合作，必要時表達不同意見」。

他指出，聯合聲明中關於「必須負責任地管理競爭，重申美中持續對話的重要性」的表述，反映出對華認知有所調整，「與以往強調遏制不同，這顯示澳紐意識到美方在地區的部分行動可能威脅安全與繁榮」。

澳新兩國領導人在聯合聲明中就大國之間的競爭稱，「必須負責任地管理競爭，並重申美中兩國持續對話的重要性」。

「這個說法跟過去有一些不同，此前一直在說要對中國進行遏制。」陳弘表示，澳洲和紐西蘭應該已經認識到，美國在該地區的一些動作已經威脅到地區的安全、穩定和繁榮，需要進行「管理」。與此同時，中國在不確定性中提供確定性，這讓澳新將目光投向中國，在表述中體現對華新認知。

兩國總理還在聯合聲明中重申，致力於與太平洋島國領導人攜手合作，以太平洋島國論壇（PIF）為核心，推進共同的願景。今年9月，所羅門群島將主辦由18個成員國組成的太平洋島國論壇峰會及相關會議。

據《路透社》報導，主辦方表示，美國、大陸方面和台灣方面都不會受邀參加這次會議，所羅門群島總理馬內萊本月6日表示，他的內閣已決定不邀請任何對話夥伴參加今年的活動，因為對它們與太平洋地區關係的審查尚未完成。