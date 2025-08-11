超商買可樂　報電話累點 ！回家見「手機跳出1訊息」妹子怕爆

▲原PO收到陌生訊息。（圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣便利商店的數量逐年攀升，不少人幾乎天天都會到超商消費，就有網友指出，日前到超商買可樂，結帳時報電話號碼累積點數，回家後卻收到陌生簡訊「你剛才是買了可樂對嗎？」讓她瞬間嚇到發抖。對此，有網友分享招數，直接出示條碼，讓店員刷最安全，「我都報我爸的電話，他精打細算。」

有網友在Dcard發文，結帳時店員詢問是否報電話累積點數，於是她直接口頭告知號碼，怎料，回家後就收到一則簡訊「妳剛才是買了可樂對嗎？」原PO驚呼「怕爆」，以後不敢報電話給店員，認為用輸入的方式比較安全，不會被其他人聽到。

貼文曝光，網友建議她報警，「偷偷記下別人電話號碼有夠恐怖」、「要認識人請透過正當管道，直接去搭訕啊，然後被拒絕就滾，偷聽別人電話是什麼心態」、「可以客訴喔，這個已經觸犯個人資料保護法，而且讓你不舒服了，你就打0800進線客服講這個狀況，總公司跟主管會幫你處理的，他們超級注意有損公司形象的事情」。

也有網友指出，通常報電話都是家人或是另一半的，也有人直接綁APP，出示條碼讓店員刷，「直接下載便利商店的APP，讓店員刷條碼，安心又方便」、「我也不喜歡報電話，所以在結帳前都會先開好會員條碼和載具」、「我都報另一半的電話，如果有騷擾的，都去騷擾他了」。

一名自稱超商店員的網友留言，「現在還是很多人不知道LINE Pay、街口、悠遊付、Pi錢包、台新Pay（可能還有其他的），都是可以直接綁定會員以及載具的，只要刷讀付款碼電腦就會自動帶入這些資訊，不用另外報電話號碼或刷入載具。遇到客人都另外報電話跟刷載具的，我都會提醒他們直接綁定支付工具會更方便以及安全，也會加快結帳的速度。」