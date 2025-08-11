衝戲院看《鬼滅之刃》　一票人遇「1問題」崩潰：看到窒息

▲《鬼滅之刃劇場版無限城篇》。（圖／翻攝自木棉花臉書）



記者施怡妏／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自8月8日上映以來迅速成為全台焦點，眾多粉絲湧入戲院就是為了一睹無限城決戰的風采，代理商木棉花正式公布首兩日票房，竟然高達1.1億。不過不少影迷抱怨，觀影過程被濃烈氣味包圍，直呼「差點窒息」。

有網友在Dcard發文，看到許多人在社群平台分享心得，除了讚嘆動畫品質與劇情張力外，也有人抱怨現場環境影響體驗，部分觀眾指出，不只食物味瀰漫，還混雜著濃重體味與口臭，讓人無法專心看戲。還有網友崩潰指出，兩個半小時被「酸臭味」攻擊，一直把鼻子埋進爆米花吸氣，靠爆米花香味忍耐，「我在爆米花呼吸」。

貼文引來不少網友共鳴，「看的是4D版嗎？還有酸臭味特效」、「夏之呼吸，汗臭腐蝕」、「以為選午夜場會很安全，結果被腳臭攻擊」、「台灣人是真的不注重止汗抗臭，夏天人多的地方就是真的臭啊」、「剛要進入影廳的長廊就開始聞到臭味，進入後更不得了…我跟女友出來後都還覺得臭味卡在鼻腔中散不去」。

也有人建議，「最好戴口罩進場看」、「等熱潮比較過了再去看就比較沒有這種問題」、「夏天悶熱，難免會有一點味道，如果影廳空調又不夠大的話，真的會很痛苦」、「各位要去到公共場合，而且還是這種空間，記得身體衛生還是控管一下」、「我看昨天最後一場，可能時間晚只坐滿1/3，沒有什麼臭味的問題」。