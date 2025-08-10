　
大陸 大陸焦點 特派現場

香港「引進辦」兩年引入84家企業　估帶來2千億投資、2萬職缺

▲▼香港中環。（圖／路透社）

▲香港中環。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府2022年12月成立的「引進重點企業辦公室」（引進辦）至今已引進84間從事前沿科技的重點企業，預計未來數年將為香港帶來約500億港元（約1958億元新台幣）的投資，創造逾2萬個職位，並使用共168萬平方公尺的創科、工業和商業樓面。

香港財政司司長陳茂波10日在網誌上提到，本屆政府積極招商引資引才，相關的工作正加速推進，這除了為香港帶來投資和優質就業機會外，也蓬勃本地的創科生態圈、推動產業升級轉型，並賦能城市管理，進一步提升市民的生活質素。

陳茂波舉例，「引進重點企業辦公室」今共引進了84間從事前沿科技的重點企業，預計未來數年共會為香港帶來約500億港元的投資，創造超過2萬個職位，並使用共168萬平方公尺的創科、工業和商業樓面。

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

▲▼香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）

陳茂波提到，2023年成立的「香港投資管理有限公司」（港投公司）作為特區政府的「耐心資本」，除了聚焦培育本地的初創和企業，也致力利用其國際和區域網絡，發掘和投資內地和海外的優秀團隊和優質企業，鼓勵它們來港落戶扎根。

陳茂波說，港投公司已投資超過100個項目，而當中有超過10家公司已經或準備遞交在香港上市的申請。他更進一步指出，港投公司積極引導和槓桿市場資金「投小、投早、投硬科技、投長期」，其每1元的投資，已帶動超過5元的市場長期資金跟投，這些資金包括來自主權基金、退休基金等耐心資本機構，以及企業創投公司和家族辦公室等。

陳茂波透露，引進辦不久將公布第五批共十多家的重點企業，意味著自引進辦2022年底成立以來，所引進的企業數目將有約100家，「新一批企業有不少來自海外，包括多家國際領先的醫藥企業。香港先進的醫療服務和科研體系、粵港澳大灣區市場和在醫療科技及臨床試驗的協作，以至特區政府在努力建設的新藥械『第一層審批』制度等，都讓香港成為它們探索在內地以至亞洲市場發展的理想落腳點。」

陳茂波強調，吸引重點企業與吸引人才相輔相承、相互促進，更多元的產業發展，加上優質的就業機會、教育和生活環境，將支持把吸引到的人才留住並有好的發展，形成「產業+人才」齊頭並進的良性循環。

香港引進辦港投公司引進重點企業辦公室香港投資管理有限公司

