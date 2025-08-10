獨／高雄十全停車之亂！老闆自稱警友闖派出所咆哮　他提7質疑

▲高雄市警察局十全路派出所近期爆發「停車之亂」。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民一警分局十全路派出所近日爆發「停車風波」，一名派出所警員在所旁影印店門口暫停，遭店家進所要求移車，結果員警竟說「不移怎樣」？結果店家轉而向媒體投訴，引發社會議論，不過現在就有看不下去的員警向《ETtoday新聞雲》投訴，揭露他們知道的情況。更有不具名警官拋出「七大質疑」，直指事件背後存在不合理之處，呼籲分局公開監視器畫面，讓真相攤在陽光下。

據了解，該影印店位於十全路派出所旁，店前路段並無劃設紅黃線。基層員警指出，該處因下雨、解送人犯、交接班用餐等特殊狀況，巡邏車偶爾會暫停在此，且店面寬度約12公尺，並未妨礙通行。還曾經發生過店家在人家的車窗上貼條「左邊車窗也貼、右邊車窗也貼，貼紙條上寫著『營業場所、請勿久停』字樣」。員警質疑，這邊沒有紅黃線，為什麼不能停車？路邊停車不是大家都能停嗎？「難道道路是你們店的？」

甚至還有過店家曾要求派出所員警幫忙驅趕民眾或開單，知情員警更是指控：在這個月7日上午，該名老闆來到派出所，一見面就是自稱警友，當場大聲咆哮，員警回應「那裡是合法路邊停車，為什麼不能停？」同時為維護警察尊嚴「讓你在派出所咆哮？警察尊嚴要擺在哪？」因此請老闆離開。

結果所長不但未替同仁發聲，反而在下午邀老闆上樓喝茶，試圖息事寧人。知情員警強調，這個部分可以調閱監視器查證是否屬實。對此，記者詢問三民一分局副分局長鍾睿賢，是否已經調閱相關監視器，這名老闆有沒有到派出所開嗆自己是警友，不過他刻意迴避這個問題，表示：「經查影印店老闆不是警友，全案已由督察組調閱駐地監視器影像調查釐清事件發生經過」。

有不具名的警官看到這件事之後，提出了七點質疑：第一、合法停車時間誰來界定？這名警官也指出，該處並未劃設紅黃線，屬於合法停車區域，但卻因店家認定「久停」而被要求移車，「停多久算久？由誰判定？這套標準能否適用所有人？」第二、警察是否被針對？因為警察私車跟一般民眾停車權利相同，「如果同樣情況發生在一般民眾身上，還會被這樣點名、上媒體嗎？第三、再來長官態度引發基層不滿，合法停車遭驅趕，本應獲得長官支持，卻反被要求「忍一忍」，直言這種作法「讓同仁尊嚴掃地」。

第四、車位淪為店家專用？這名警官質疑，店家要求員警移車，是為了保留位置給自己或顧客，「公有道路怎麼變成店家的專屬車位？」以及交通錐佔道問題，店家長期以交通錐佔據門前車位，甚至影響輿論導向，「這樣的行為是否早已違法？」第五、該店是否有在騎樓停車、以交通錐佔道，「為何不一併調查，反而只針對員警？」。第六、分局處置被批偏袒，基層抱怨，分局確認無違規，卻為平息媒體報導啟動專案會勘，考慮劃紅線，「是要犧牲大眾停車權益換取個別店家滿意？」最後，呼籲分局公布監視器畫面，直接公開派出所內監視器影像與收音，還原當天雙方互動，「誰態度不佳，一目了然」。

知名警眷谷百合也提出類似看法，她表示「因為你的身份是警察，所以禁止停車」，但是水泥地覆蓋到水溝蓋內側的部分，「高雄市工務局是瞎了嗎」？另外，她也質疑若是自己家的客人來停車？是否也會有同樣的反應？同時也要問三民一分局記申誡的理由，這是「私車私事」，警局的獎懲管這麼大嗎？懲處的部分是「分局先打自己的小孩給人看」。

對於本案，記者求證高雄市警察局，公共關係室主任郝心誠回應：本案目前由三民一分局進行調查了解，秉公處理」。