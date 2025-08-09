　
地方 地方焦點

金門秘境探索夕陽跑2300人參賽　奔馳海岸線風情新體驗

▲▼ 跑動金門‧跑出夏日運動潮！2300跑者奔馳海岸線、金門風情新體驗 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門秘境探索夕陽跑，2300跑者奔馳海岸線、金門風情新體驗。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導　

金門近年新興的夏日代表性運動盛事─跑動金門秘境探索夕陽跑於今日下午4點熱力開幕，並於4點50分正式鳴槍起跑，2300位跑者熱情參與，一齊奔向夕陽。活動地點設於金門縣畜產試驗所，由金門縣政府主辦，金門縣觀光協會承辦。

▲▼ 跑動金門‧跑出夏日運動潮！2300跑者奔馳海岸線、金門風情新體驗 。（圖／記者林名揚翻攝）

活動共分為10.6公里路跑組及6.4公里休閒組兩大組別，同時設有路跑組男、女子組前六名獎品，本次賽道穿越金門最美沿海風光，沿線納入有「迷你張家界」美譽的南石滬公園、地方香火鼎盛的峰上天后廟的媽祖雕像公園可遠眺夢幻光影的金東地區金黃色的溪邊海灣。跑者漫步在夕陽餘暉下，伴著海風與浪聲，享受前所未有的金門秘境路跑之旅。

▲▼ 跑動金門‧跑出夏日運動潮！2300跑者奔馳海岸線、金門風情新體驗 。（圖／記者林名揚翻攝）

補給站同樣大有看頭，大會精心準備提供包括在地知名海燕窩(石花凍茶)、高粱香腸、在地農業試驗所特培的洛神花茶、青草茶及當地特產補給等多樣特色補給品，讓參賽者在補充能量的同時，也能品嚐在地美味，感受金門的熱情好客。

▲▼ 跑動金門‧跑出夏日運動潮！2300跑者奔馳海岸線、金門風情新體驗 。（圖／記者林名揚翻攝）

活動現場更有豐富多元的體驗與娛樂：如大會提供超過200項摸彩品，中獎率高達1/10，其中最大獎項為市值7萬元的重型機車1部、吳鼎信戶外鐵雕藝術展、本縣觀光處大力支持的「博餅前哨站」、在地商家特色園遊餐會、草地經典流行音樂等，讓跑者不再是單純的流汗與忍耐，而是可以帶著輕鬆愉快的心情跑步，開心的流汗開心的享受金門熱情；在教育部體育署的支持下，金門縣政府舉辦「跑動金門」，不僅是一場路跑賽事，更是一場推廣健康生活、活絡觀光融合金門文化藝術與展現文化特色的年度盛典，讓跑者充分體驗夏日夕陽餘暉的金門，用腳步探尋島嶼之美，跑出健康、跑出熱情、跑出新的全民運動潮流。

▲▼ 跑動金門‧跑出夏日運動潮！2300跑者奔馳海岸線、金門風情新體驗 。（圖／記者林名揚翻攝）

因應人口高齡化趨勢與健康照護挑戰，成大醫院於8月8日至10日參與在台北世貿一館舉辦的「高齡健康產業博覽會」，以「智慧照護 × 科技賦能 × 樂齡共好」為主軸，展出六大創新成果，展現跨域合作與科技應用於高齡健康領域的多元面貌，吸引眾多參觀者關注。

金門路跑夕陽盛事健康

